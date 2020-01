Další hráč Buffala škemrá o přestup. Bude nespokojený Rodrigues vyslyšen?

Po obránci Zachu Bogosianovi se v organizaci Sabres objevil další hráč, který žádá o výměnu. Evan Rodrigues zažívá hrůznou sezónu, v které dosud ještě nezamířil do černého a namísto očekávaného progresu naopak uvadá.

„Věřím svým schopnostem, věřím své obranné práci, věřím své rychlosti a věřím, že se můžu měřit s každým v NHL.“

Nedostatkem sebevědomí šestadvacetiletý útočník tedy rozhodně netrpí, jak je patrné z jeho vyjádření před začátkem aktuální sezóny.

Strádá v jiné aktivitě.

Nedává góly!

Po loňském ročníku, kdy v 74 partiích (9+20) prokázal mimořádnou všestrannost, když v útoku nastoupil snad na každém postu, měl právě teď v mužstvu zastávat významnou roli. Ovšem hned na úvod ročníku přišlo velké rozčarování.

Nového trenéra Šavlí Ralpha Kruegera o letním kempu svými výkony nepřesvědčil. První tři zápasy strávil na tribuně jakožto zdravý náhradník. Když pak byl zařazen do sestavy, na ledě jen paběrkoval.

V dosavadních 24 utkáních zaznamenal Rodrigues pouhopouhé tři asistence, přičemž v posledních třech zápasech se opět nevešel na soupisku, když na jeho úkor byl upřednostněn kupříkladu i takový Dalton Smith, vytáhlý pořízek, který se v sedmadvaceti letech dočkal debutu v NHL. Nutno dodat, že Smith se na ledě nesklouznul ani minutu a půl, přičemž stačil zapsat dvě trestné minuty a jeden plusový bod.

Pro Rodriguese to byla štiplavá facka. Na konci kalendářního roku se tak v rozhovoru pro televizní společnost TSN nechal slyšet, že požádá o odchod z Buffala: „Jsem hokejista, který chce hrát hokej. Myslím, že každý vám řekne to samé. Jen chci hrát hokej.“

Torontský rodák se tak vyjádřil v podobném smyslu jako jeho spoluhráč Zach Bogosian. Urostlý zadák před pár týdny též vyzval vedení Sabres, aby jej vyměnilo do jiného týmu.

Nesmlouvavý Krueger na vzniklou situaci reagoval slovy, že se tímto nehodlá nikterak rozptylovat: „Dokážu mluvit pouze o tom, co je teď, ne o tom, co bude. Budeme pracovat s hráči, kteří tu chtějí být, a abych to řekl zcela jasně, s mnoha mnoha hráči, kteří tu chtějí být.“

Pikantní je též skutečnost, že Rodrigues v létě stanul před nezávislým soudcem, neboť se s vedením Buffala nedokázal dohodnout na podmínkách nové smlouvy. Arbitráž nakonec přiřkla Rodriguesovi jednoletou smlouvu ve výši 2 miliony dolarů.

Rodrigues, který svoji poslední branku v NHL vstřelil 17. března minulého roku a v posledních 51 střetnutích vsítil jednu jedinou, uznává, že je již rozmrzelý z toho, že v letošní sezóně ještě neskóroval: „Jasně, nebudu říkat, že jsem s tím spokojený. Očekávám od sebe mnohem víc, ale nepochybuji o sobě. Ono to přijde.“

Co se tedy stalo s někdejší hvězdou univerzitní ligy, kde hrál za Boston?

Předně, ofenziva není rozhodně výkladní skříní Sabres, avšak na druhou stranu je přeci jen lepší než v posledních letech. Domnělý zakopaný pes může být v systému, který Krueger vtlouká do hlav svých svěřenců. Individuální schopnosti jsou podřizovány týmovosti. Maximální nasazení je jeho hlavním požadavkem.

„Konkurence je tu obrovská,“ říká německý kouč. „Někteří hráči z toho můžou těžit a někteří… Někteří budou muset bojovat. Hledáme principy a koncepty. Už dříve jsem avizoval, že řada hráčů bude muset hrát jinak. Nebude to pro ně snadné.“

A právě do této skupiny zřejmě Rodrigues patří, ačkoliv sám oponuje, že v systému problém není: „Hokej je hokej. Hraji ho přes dvacet let a umím se podřídit. Takže ne, systém není problém.“

Nedávný příchod Michaela Frolíka v týmu ještě navýšil konkurenci a pro Rodriguese to tak může být onou poslední kapkou. Vyslyší tak buffalští představitelé jeho prosbu a skutečně jej pošlou o dům dál?

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+