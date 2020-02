Další kandidát na výměnu. O Martineze mají zájem ve Vegas nebo Winnipegu

Uzávěrka přestupů je na programu už za necelých čtrnáct dní, většina klubů se momentálně snaží posílit před vyřazovací částí. Podle dostupných informací se hned několik týmů snaží rozšířit defenzivu a přivést do svých řad zkušeného zadáka. Jako zajímavá možnost se nabízí Alec Martinez.

Dvaatřicetiletý obránce je jedním z nejzkušenějších hráčů v kádru Los Angeles Kings. Klub si ho v roce 2007 vybral ve čtvrtém kole vstupního draftu, od roku 2010 patří mezi obranné stálice. V letech 2012 a 2014 zvedl nad hlavu Stanley Cup, v poslední tobě to ale není ono.

Králové prochází vcelku nepovedenou přestavbou a už druhým rokem se nachází v suterénu Západní konference. Vidina play off se v Kalifornii už dávno rozplynula, dá se tedy očekávat, že klub před uzávěrkou přestupů některé hráče vymění. Měl by to však být právě Martinez?

Rodákovi z Rochester Hills vyprší na konci června 2021 šestiletá smlouva s průměrným ročním výdělkem 4 milionů dolarů. Mezi hlavními zájemci o jeho služby by měli podle informací webu The Athletic být Jets a Golden Knights, možností je ale údajně mnohem více.

Los Angeles může počkat a vyměnit Martineze až za rok. Zkušený obránce by plnil roli mentora pro mladší hráče jako jsou Matt Roy nebo Sean Walker. Sám Martinez ale podle svých slov s případnou výměnou počítá.

„Všichni víme, co se může stát, když se vám nedaří,“ řekl po nedělní porážce na ledě New York Rangers. „Jsme jenom lidé, přemýšlíme o tom. Koneckonců, je naše práce hrát co nejlépe umíme. V těchhle věcech musíte být profesionál.“

Kings v roce 2020 vyhráli jen dvakrát, momentálně mají na kontě pět porážek v řadě. Na posledním místě Západní konference pak na postupové pozice do play off ztrácí kolem dvaceti bodů. Sílící přestupové spekulace by ale podle obránce Drewa Doughtyho neměly ovlivnit týmové výkony.

„Někteří se na to možná budou chtít vymlouvat,“ pravil osobitý Kanaďan. „Ale nemyslím si, že bychom to měli používat jako výmluvu. Prostě nehrajeme dostatečně dobrý hokej.“

Probíhající sezona je v mnoha ohledech podobná té minulé, podle Doughtyho ale existuje jeden zásadní rozdíl. „Máme mnohem lepší systém. Máme velmi dobré trenéry. To je na tom to frustrující. Loni jsme tak nějak věděli, kde jsme a výsledky jsme přijímali. Letos cítíme, že bychom na tom měli být lépe,“ uzavřel Doughty.

