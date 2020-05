Detroit nadále povede Blashill. Klub na novou sezónu určí kapitána

Velice hořká sezóna Red Wings je u svého konce. Detroit se během letošního ročníku pouze v sedmnácti duelech radoval z vítězství a skončil s velkou bodovou ztrátou na předposlední Ottawu poslední. Velké změny se ale u tradičního celku NHL očekávat nedají, což potvrdil i generální manažer Steve Yzerman.

V úterý večer byla základní část NHL oficiálně ukončena a tím skončila sezóna pro sedm týmů, které nezažívaly po celý ročník dobré časy. Jednoznačně nejhorším týmem soutěže se stal Detroit, jehož přestavba je pro jeho fanoušky opravdu bolestivá.

O celém ročníku a plánech do příštích měsíců se na tiskové konferenci rozpovídal generální manažer Steve Yzerman, jenž do funkce nastoupil minulé léto a dostal na svá bedra hodně těžký úkol - udělat z Detroitu znovu tým, který bude pravidelně útočit na ty nejvyšší mety.

Největší otazník visel nad budoucností trenéra Jeffa Blashilla, na což pochopitelně mířily i první dotazy. Yzerman ale za současným trenérem Red Wings stojí a proto ho na lavičce Detroitu uvidíme minimálně na začátku následující sezóny.

„V tuhle chvíli nemám v plánu dělat změny na trenérském postu," řekl Yzerman. „Myslím si, že by nebylo spravedlivé soudit ho na základě našich výsledků. Musíme nejdříve vylepšit tým, aby byla kritika oprávněná," zastal se Blashilla.

Americký trenér strávil na lavičce Red Wings doposud pět sezón, s týmem se dostal do play-off pouze ve svém prvním roce působení a jeho bilance na papíře nevypadá nejlépe: 153-194-52. Je ale potřeba podotknout, že tým převzal v čase, kdy jeho výkonností křivka šla dolů, což zmínil i Yzerman.

„Jeff během těch let odvedl dobrou práci. Nebyl postaven do jednoduché pozice, tým se řítil do přestavby. Poslední tři sezóny vždy při uzávěrce přestupů přišel o kvalitní hráče výměnou za draftové výběry. I tak vždy odváděl pečlivou práci při vedení tohoto týmu." A to do tohoto výčtu Yzerman nezahrnul fakt, že během této doby přišel i o Pavla Dacjuka či Henrika Zetterberga.

„Mluvíme spolu o našem týmu hodně otevřeně. Bavíme se o plánech, o tom co se snažíme dělat, kde se v současné chvíli nacházíme, kam chceme dojít a v zájmu nás obou je Detroit posunout dopředu," prozradil manažer, který si udělal velké jméno v Tampě.

Během tiskové konference upoutala pozornost ještě jedna věc. Detroit se chystá jmenovat nového kapitána, kterého od nuceného konce kariéry Henrika Zetterberga Red Wings postrádají. Jména kandidátů sice nebyla zveřejněna, ale jasným favoritem na tuto funkci je Dylan Larkin, poslední ročníky nejlepší hráč týmu.

