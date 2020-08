Do klece Bostonu míří Halák, Yotes doufají v návrat produktivního Schmaltze

Druhý den letošního play off klepe na vrata. Na programu NHL jsou poprvé také zápasy označované jako Round-robin. Boston se v jednom z nich musí vypořádat se ztrátou své brankářské jedničky Tukky Raska, na slovenského gólmana Jaroslava Haláka vyrukují nájezdníci Flyers. Arizoně bude s velkou pravděpodobností scházet v kvalifikačním kole proti Preds úderný útočník Nick Schmaltz. Naopak Toronto s Columbusem do vzájemného duelu vstupují s talentovanými nováčky.

20:00 Nashville Predators (35-26-8; 56,5 %) - Arizona Coyotes (33-29-8; 52,9 %)

Nejproduktivnější hráči: Roman Josi (16+49) vs Taylor Hall (16+36; za Arizonu 10+17)

Coyotes do prvního utkání kvalifikačního kola zřejmě vstoupí bez svého nejúdernějšího útočníka Nicka Schmaltze (Hall se k týmu přidal až v průběhu sezony z New Jersey), který opustil přípravný zápas proti Vegas po nevybíravém zákroku Ryana Reavese. Podle experta Craiga Morgana se čtyřiadvacetiletý centr potýká s bolestí krku a nezúčastnil se ani sobotního tréninku.

Případná ztráta Schmaltze by pro Arizonu znamenala tučnou čáru přes rozpočet. Yotes zakončili základní část na 23. místě v rámci průměru vstřelených branek (2,71), stojí proti nim navíc jedna z nejtvrdších obran v celé NHL v čele s aspirantem na Norris Trophy Romanem Josim.

Pouštní tým potřebuje eliminovat elitní defenzivní pár Preds ve složení Josi – Ekholm hned od prvního utkání.

„To asi není žádným překvapením,” uvedl útočník Lawson Crouse ve vyjádření pro Arizona Republic. „Tihle dva kluci stráví na ledě spoustu času. Musíme jim ten pobyt znepříjemnit. Je třeba využít každé šance k bodyčeku, abychom je unavili.”

Oba týmy si odnáší rozporuplné pocity z přípravných klání. Finští gólmani Nashvillu Juuse Saros a Pekka Rinne si poctivě rozdělili porci minut v brankovišti Preds a společnými silami vynulovali Dallas, čímž však ještě více zamotali situaci týkající se pozice startéra pro letošní play off. Oba góly týmu z města country dával Viktor Arvidsson. Arizona pro změnu předvedla podprůměrný výkon, v zápase s Golden Knights byl jejím jediným střelcem Taylor Hall, který nezabránil porážce 1:4. Dvě třetiny odchytal Darcy Kuemper.

21:00 Boston Bruins (44-14-12; 71,4 %) - Philadelphia Flyers (41-21-7; 64,5 %)

Nejproduktivnější hráči: David Pastrňák (47+48) vs Travis Konecny (24+37)

Velké změny nastávají v sestavě Bruins před startem úvodního zápasu takzvaného Round-robin. Ta nejvýraznější se týká brankoviště. Uchazeč o Vezina Trophy Tuukka Rask se nezapojil už do sobotního tréninku a jeho zdravotní stav mu nedovolí nastoupit ani proti Flyers. Šanci tak dostává slovenský matador Jaroslav Halák, který naposledy v play off chytal za New York Islanders před pěti lety.

Návrat naopak hlásí veledůležitý člen první formace Brad Marchand, přestože v pátek předčasně opustil přípravný duel proti Blue Jackets. Do třetího útoku se překvapivě vměstnal Karson Kuhlman. Nedraftovaný Američan v letošní základní části přičichl jen k 25 utkáním, i přesto dostává přednost mimo jiné před Ondřejem Kašem, který konečně dorazil do hostitelské bubliny v Torontu.

Také sestavu Philadelphie obohatí méně známá jména. Místo šestého beka si zajistil Robert Hägg, čímž vyšoupl na tribunu Shaynea Gostisbeherea. Do třetí formace minimálně v tréninku povýšil nováček Nicolas Aube-Kubel, naopak Tyler Pitlick se přestěhoval k Jamesi van Riemsdykovi a Dereku Grantovi do poslední lajny. Do brankoviště zamíří mladík Carter Hart, který v přípravném utkání proti Pens kryl 11 z celkových 12 střel při výhře 3:2 v prodloužení.

Trenéři obou týmu se před startem play off rozpovídali o hokeji bez diváků.

„Necítím velký rozdíl v tom, jestli v hledišti nikdo nesedí, nebo je tam 18 tisíc fanoušků. Mí hráči mě obvykle slyší vždycky,” zavtipkoval kouč Flyers Alain Vigneault pro NBC Sports.

„Bude to určitě zajímavé, protože v hlasitých halách se můžete snažit verbálně motivovat hráče, dostat je do varu. Ale pokud tam nikdo není a každý vás uslyší, budou to kouči skutečně dělat? Uvidíme,” řekl Bruce Cassidy stránce NESN.

00:30* Colorado Avalanche (42-20-8; 65,7 %) - St. Louis Blues (42-19-10; 66,2 %)

Nejproduktivnější hráči: Nathan MacKinnon (35+58) vs Ryan O’Reilly (12+49)

Obranný val Avs obohatí svou kreativitou znovu Samuel Girard, jenž z preventivních důvodů vynechal přípravu proti Minnesotě. V generálce na Round-robin uspělo Colorado výsledkem 3:2, o vítězný gól a asistenci se postaral jeho kapitán Gabriel Landeskog.

V posledním zápase si čas mezi tyčemi poctivě rozdělili Philipp Grubauer a jeho český parťák Pavel Francouz. Totéž se dá očekávat v úvodní fázi play off.

„Rádi bychom je oba viděli hrát ve více zápasech, než vstoupíme do toho opravdového play off. Poté padne finální rozhodnutí, kdo z nich se stane jedničkou,” slibuje Bednar oficiálním stránkám soutěže.

St. Louis nebude do úvodního utkání v nadstavbové části sezony vstupovat s čistým svědomím. Obhájce Stanley Cupu schytal v přípravě nemilou porážku 0:4 od Chicaga. Předpokládanou jedničkou je Jordan Binnington, který proti Hawks čelil 13 střelám a inkasoval dva góly.

Ve prospěch Blues určitě hrají některé návraty. Zápasový dres by měl navléknout Alexander Steen, stejně tak Vladimir Tarasenko, jenž se vrací na nejdůležitější část ročníku poté, co v základní části vinou zranění ramene stihl jen 10 startů. Kouč Craig Berube může počítat i s přítomností talentovaného zadáka Vince Dunna. Ten vynechal značnou část třetí přípravné fáze na restart NHL a jeho zařazení do sestavy není jisté.

02:00* Toronto Maple Leafs (36-25-9; 57,9 %) - Columbus Blue Jackets (33-22-15; 57,9 %)

Nejproduktivnější hráči: Auston Matthews (47+33) vs Pierre-Luc Dubois (18+31)

Sestava Maple Leafs pro první kvalifikační zápas přivítá nového člena. Je jím osmnáctiletý talent Nick Robertson, který se do nejlepší ligy světa přesouvá z mládežnické OHL. V exhibičním zápase se uvedl asistencí a fyzickou hrou, načež se dočkal nabídky stát se plnohodnotnou součástí torontského týmu.

Ten bude spoléhat na své ofenzivní umění. Kromě skvělých útočníků se o to budou starat i obránci. Jedním z významných kreativců v zadních řadách Maple Leafs je Tyson Barrie.

„Jsem opravdu rád za šanci vrátit se na led a hrát,” rozplýval se Barrie v tiskovém prohlášení. „Myslím si, že mám týmu co nabídnout a teď přichází příležitost to skutečně ukázat.”

Columbus řešil před startem předkola play off zejména post brankáře. Nakonec si díky čistému kontu v přípravném klání proti Bostonu (4:1) ukradl pozici startéra Fin Joonas Korpisalo.

Také Blue Jackets přivítají ve svém středu nováčka. Liam Foudy v dosavadní kariéře v NHL odehrál pouhé dva zápasy, patří ale k nejtalentovanějším členům organizace. Vedle Gustava Nyquista a Boonea Jennera by mohl své umění naplno ukázat.

04:30* Vancouver Canucks (36-27-6; 56,5 %) - Minnesota Wild (35-27-7; 55,8 %)

Nejproduktivnější hráči: J.T. Miller (27+45) vs Kevin Fiala (23+31)

Minnesota doufala pro první zápas play off v akvizici v podobě Kirilla Kaprizova. Ruský střelec z KHL ale momentálně vyřizuje víza pro vstup do Spojených států a je jistý, že v této vyřazovací části Wild nepomůže, přestože se letošní sezona bude započítávat do jeho kontraktu.

Tým kapitána Mikka Koiva tak musí spoléhat na staré známé tváře. Jednu z posledních šancí na úspěch totiž dostávají i nejlépe placení hráči mužstva Zach Parise a Ryan Suter. V brance se dá očekávat start Devana Dubnyka, který pokryl všech 12 ran v exhibiční partii s Coloradem.

To prostor mezi třemi tyčemi na straně Canucks by měl ovládnout Jacob Markström. Třicetiletý Švéd doposud ve vyřazovací části NHL nikdy nechytal.

„Musel jsem si na to počkat fakt dlouho,” uznal Markström před mikrofony stanice Sportsnet. „Miluji tyhle zápasy a play off hokej, třebaže na této úrovni jsem si ho nikdy nevyzkoušel.”

O motivaci v kabině Vancouveru nebude nouze. Quinn Hughes slibuje, že se vrátí v ještě větší formě, než jakou oplýval před přerušením sezony. Nejproduktivnější hráč Canucks J.T. Miller zase věří, že se jeho tým zvládne srovnat s těmi nejlepšími v lize.

Share on Google+