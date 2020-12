Domácí zápasy pod širým nebem? Čtyři mužstva tuto variantu zvažují

Zápasy pod širým nebem bývají oslavou hokeje a velkolepou událostí. Jenže s ohledem na situaci kolem koronaviru by se to mohlo stát běžnou záležitostí.

Celky National Hockey League jsou velké organizace, které jsou pochopitelně závislé na příjmech, mezi něž patří také peníze z prodeje lístků. Kvůli opatřením proti Covidu-19 však o tyto finance přicházejí.

A reálně hrozí, že o příjmy ze vstupenek přijdou i v následující sezoně, nad kterou i nadále visí tučný otazník.

Pokud by se ale hrálo, zvažují některá mužstva z nejlepší hokejové ligy světa variantu, že by svá domácí klání hrála na kluzišti pod otevřeným nebem. Hned by tak mohla pracovat s jinými opatřeními a pouštět na své zápasy více fanoušků.

Podle informací uznávaného žurnalisty Elliotta Friedmana se o tuto možnost zajímají Anaheim Ducks, Boston Bruins, Los Angeles Kings a a Pittsburgh Penguins.

Králové z Los Angeles byli podle několika zdrojů právě tím prvním celkem, který s touto myšlenkou přišel. Kings by mohli využít nedaleký Dignity Health Sports Park, domov fotbalového klubu LA Galaxy.

Tučňáci by pak mohli pomýšlet na Heinz Field či PNC Park. Na prvním jmenovaném stadionu hrají své zápasy amerického fotbalu Pittsburgh Steelers, kteří by však v té době mohli svůj domov potřebovat.

