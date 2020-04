Dopředu machr, dozadu flink. Juniorský vicemistr světa v NHL neprorazil, vrací se do Ruska

V devatenácti válel ve finské Liize, kde hostoval jako opěvovaný talent ze San Jose. Tou dobou získal stříbro z dvacítek, na mezinárodní scéně se blýskl pěti body a patřil k tahounům "sborné". Žraloci si od Nikolaje Goldobina slibovali mnohé, vždyť v roce 2014 po něm sáhli už na konci prvního kola. Jenže jen talent nestačí.

Píše se duben 2020 a Goldobinovi je čtyřiadvacet.

Má za sebou 125 startů v NHL, během nichž sice občas ukázal náramnou šikovnost a prvotřídní útočné instinkty (46 bodů), ale častěji na sebe upozornil laxností. Nerad se vracel, uměl soupeřům namazat nesmyslnou rozehrávkou, nebojoval o puky.

To je důvod, proč většinu času strávil na farmě, kde sbíral takřka bod na zápas.

A také zde hledejme příčinu, proč o něj už Vancouver dál nestál a proč Goldobin míří na dva roky do moskevského CSKA. Právě Canucks získali zručného forvarda v roce 2017 ze San Jose, když Sharks poslali Dána Jannika Hansena. Jenže na výměně nevydělali.

Ruský hračička se nedokázal přizpůsobit nárokům NHL. Kosatkám navíc mezitím dorostla generace ofenzivních talentů v čele s Jakem Virtanenem či Eliasem Petterssonem. Při nedávné přestupové uzávěrce ještě k tomu získaly J.T. Millera a Tylera Toffoliho.

Generální manažer Jim Benning dobře věděl, že pro Goldobina místo v základu nebude. Zkusil ho poslat o dům dál, jenže nikdo v NHL o něj nestál.

"Snažil jsem se ho vytrejdovat, bez úspěchu. V naší organizaci se před něj dostali jiní hráči, navíc máme mladé kluky, kteří potřebují prostor," vysvětluje nyní, proč spojení Goldobin a Vancouver nemělo budoucnost.

Sám rodák z Moskvy si musel přiznat, že bez kvalitní hry bez puku cesta do NHL nevede. Bere si dva roky na to, aby doma na sobě zamakal a zase měl radost ze hry. "Mrzí mě, jak to ve Vancouveru dopadlo. Těším se do KHL, ale za dva roky se zkusím do zámoří vrátit."

Canucks si nepřipouští, že by v Goldobinově případě nějak pochybili.

"Pracovali jsme s ním, dávali jsme mu šance. Když jste prospektem, tak máte určité časové okno, během něhož se musíte prosadit. Jenže s Nikolajem to neklaplo. Naši trenéři po něm marně chtěli, aby lépe napadal, více bruslil za kotoučem, pral se o něj," popsal Benning.

Třeba bude za dva roky z Goldobina dravější a všestrannější hráč. A třeba také ne.

Nebyl by prvním Rusem s mimořádným nadáním, jemuž nebyla NHL souzena. Někdo má prostě hru šitou spíše na evropská "letiště" a severoamerická intenzita mu nesedí. Přesně tak momentálně Goldobin působí.

Share on Google+