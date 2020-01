Dostal holí do obličeje a pak řádil. Ovečkin dohnal Jágra a nahání Lemieuxe, smekl před ním i Vrána

Z tváře mu crčela krev. Alex Ovečkin inkasoval od Milese Wooda ránu hokejkou a musel odejít z ledu na šití. Ruský kanonýr se ještě v první třetině utkání mezi Washingtonem a New Jersey vrátil na led a rychle dal dva góly. Tím druhým se postaral o vyrovnání rekordu NHL - jen on a Mike Gartner dali ve svých prvních 15 sezonách pokaždé alespoň 30 branek. Nebylo to Ovečkinovo poslední slovo, ve třetí periodě dovršil už svůj 25. hattrick ve slavné soutěži.

Byť pro něj nezačal dobře, byl to Ovečkinův večer.

Tak by znělo klišé popisující partii mezi Capitals a Devils. Ovečkinův dvorní nahrávač Nicklas Bäckström to ovšem vidí jinak. Právě Woodův úder podle něj předznamenal velké věci, které přišly posléze. Stal se klíčem k dalšímu galapředstavení jednoho z nejlepších střelců všech dob.

"Víte, když Alex dostal tu ránu do obličeje, tak se docela naštval. A on hraje vždycky ještě lépe, když ho někdo trochu naštve. Vrátil se na led lehce nazlobený a brzo dal dva góly. Pak už jsem jen čekal, kdy hattrick dokončí. Tohle je z mého pohledu Ovieho dnešní příběh," povídal švédský tvůrce hry.

Ovečkina zná dokonale, takže asi netřeba pochybovat o tom, že Ovečkina zdravě nahecoval Woodův faul a pak si na soupeři s gustem smlsnul. Třemi góly potvrdil návrat do špičkové formy, za posledních pět zápasů dal sedm branek a přehoupl se přes hranici 30 tref v sezoně. Už popatnácté. Stejný počet takových ročníků zapsal i Jaromír Jágr, více jich má už jen Gartner (17).

Našli byste spoustu dalších milníků a met, které čtyřiatřicetiletý forvard v noci na pátek překonal, nebo se jim přiblížil. Za všechny vybíráme: 25. hattrick řadí Ovečkina na dělené deváté místo v dějinách NHL po bok Cy Dennenyho a 140. mač s alespoň dvěma góly před Marcela Dionna na šestou příčku, jediný přesný zásah navíc prošedivělou hvězdu dělí od desátého Maria Lemieuxe v tabulce nejlepších snajprů.

"Tohle nikdy nezevšední," tetelil se Ovečkin po svém koncertu. "Bez svých spoluhráčů bych ale na taková čísla nikdy nedosáhl," povídal. A děkoval Tomu Wilsonovi za dokonalý pas na svůj třetí gól. "To byla úžasná akce. Dokonce i Bäcky (Nicklas Bäckström) mi na střídačce povídal, jaká to byla paráda," smekl Ovečkin před Wilsonem, který mu naservíroval puk z otočky přímo na hranu brankoviště.

Ovečkina chválil i Jakub Vrána, druhý nejlepší kanonýr Caps. "On je prostě úžasný. Je jedním z top střelců v historii NHL a má ještě fúru času na tom, aby se stal tím úplně nejlepším. Každý rok své kvality potvrzuje. Má precizní střelu a rád ji používá. Všichni víme, jaký je to hráč," prohodil před zámořskými novináři.

Washingtonský kapitán dosáhl na druhý hattrick v tomto ročníku a v závodě o Richard Trophy je její osminásobný držitel na třetím místě. Na kontě má 31 gólů, Auston Matthews se trefil 34krát, David Pastrňák je ještě o dva "fíky" lepší.

