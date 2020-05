Dostihne Haška? Ryan Miller by rád překonal českou legendu

Jeden z nejstarších hráčů v National Hockey League. Ryan Miller už pravděpodobně mnoho sezon mezi absolutní hokejovou elitou nepřidá, avšak stále najde alespoň jednu motivaci, proč si kariéru prodloužit. Ve hře je pokoření české brankářské legendy.

Ryan Miller oslaví 17. července toho roku své kulaté čtyřicáté narozeniny. Po Zdenu Chárovi, Joe Thorntonovi a Patricku Marleauovi se jedná o nejstaršího hráče celé soutěže, mezi maskovanými muži pak staršího gólmana nenajdete.

Je zřejmé, že se kariéra amerického brankáře pomalu chýlí ke konci a ve hře je také varianta, že letos se mezi třemi tyčemi v NHL objevil vůbec naposledy. Po sezoně mu totiž končí smlouva v organizaci Ducks.

Vzhledem ke svému věku byl Miller stále platným hráčem. V Anaheimu plnil spolehlivě roli dvojky za Johnem Gibsonem. V aktuálně přerušeném ročníku odchytal třiadvacet duelů, v nichž zapsal 90,7% úspěšnost zákroků a průměr 3,1 inkasované branky na zápas.

„Už jsem z toho tempa před nějakou dobou vypadl,“ usmívá se náhradník Kačerů. „Stále mě to baví, užívám si docházet do haly a pořád jsem velmi soutěživý. Tahle celá situace, kterou procházíme, je neočekávaná. Rád bych ještě dostal šanci, obléct na sebe výstroj, ale jako všichni ostatní musím počkat, jak se to vyvine,“ říká Miller.

Motivací pro Millerovo pokračovaní, pakliže o něj bude zájem, by mohlo být dostihnutí legendárního Dominika Haška v počtu vítězství. Miller je v historickém žebříčku na patnáctém místě s 387 výhrami, “Dominátor“ má na čtrnácté pozici dvě výhry náskok.

Oba maskovaní muži patří mezi ikony buffalského brankoviště, v dresu Sabres žádný gólman nedovedl mužstvo k tolika výhrám, jako právě oni dva.

„Byl jsem skoro tam, opravdu jsem doufal, že Dominika doženu. Bylo by to pro mě něco mimořádného, protože když jsem přišel do Buffala, šel jsem v jeho stopách a očekávání byla velká. Byl jsem šťastný, že jsem se dokázal naučit, jak si v Buffalu vytvořit vlastní prostor, hrát podle sebe a odlišit se od brankáře jeho třídy,“ vypráví Miller.

Do navrhovaného play-off se čtyřiadvaceti týmy by se Ducks nevešli. Letos se už americkému veteránovi Haška překonat nepovede.

