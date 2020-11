Druhé juniorské mistrovství, ale úplně jiná role. Quinton Byfield bude lídrem týmu

Možná to bude znít divně, ale kluk, který vyhrál juniorské mistrovství světa a byl draftovaný z druhého místa, se těší na druhou šanci. Quinton Byfield se totiž nemůže dočkat, až se naplno ukáže na mezinárodní scéně. Loni sice na mistrovství hrál, ale v týmu Kanady hrál spíše druhé housle. Letos by měl reprezentaci táhnout.

Na posledním juniorském šampionátu, jenž se uskutečnil v České republice, bylo Byfieldovi sedmnáct let. Odehrál sedm zápasů a získal jediný bod za jednu asistenci. Ve finále pak dokonce ani nehrál.

Nebýt pandemie, možná by se už na zmíněném turnaji neukázal. Nová sezona NHL je však v nedohlednu, a tak se Byfield může soustředit na akci konající se klasicky na přelomu roku.

„Neřekl bych, že čekám, že dostanu větší roli. Musím si ji zasloužit,“ řekl skromně. „Samozřejmě bych chtěl mít co největší roli, ale přijmu cokoliv a budu se snažit vypracovat.“

Se stejným přístupem vlastně letěl i loni do České republiky. Nakonec mu připadly úkoly z třetího a čtvrtého útoku, takže na ledě trávil zhruba osm minut na utkání.

Určitě to nebylo to, v co doufal, nicméně už jenom to, že se v 17 letech dostal do kanadské reprezentace do dvaceti let, o lecčem svědčí. To, že hrál méně, prostě dokázal překousnout.

„Loni jsem byl pozván na kemp a jediné, co jsem chtěl, bylo dostat se na mistrovství. Bylo mi jedno, jakou roli budu mít,“ vzpomíná Byfield, který už má několik týdnů v kapse nováčkovský kontrakt s LA Kings.

„Udělal by to každý. Šance reprezentovat vaši zemi je výjimečná. Je čest obléct si dres Kanady. Snad se mi to zase poštěstí a obhájíme zlato,“ doufá.

Trenéři počítají s tím, že mu připadne mnohem větší role. Začíná to ukazovat i na kempu, který pro Kanaďany už začal.

„Na ledě to byl prostě chlap mezi kluky,“ říká André Tourigny, trenér Kanady. „Líbilo se mi jeho nasazení, to, jak pracoval. Vlastně se mi líbí všechno. Bruslení, rozhodování s pukem či bez něj, jeho kličky, ale také jeho obrana. Oproti loňsku je to velké zlepšení.“

Uvidíme, do jaké pozice ho nakonec trenéři dosadí, jelikož na centru má Byfield velkou konkurenci v podobě Kirbyho Dacha a Dylana Cozense.

Je však jasné, že letos už bude právoplatným lídrem. Čas zaučování skončil.

Share on Google+