Dubois stále čeká na smlouvu. Na sto procent ho podepíšeme, zní z Columbusu

Před dvěma týdny se domluvili s obráncem Vladislavem Gavrikovem, teď je na řadě hlavní chod. Nový kontrakt vyhlíží ještě Pierre-Luc Dubois, elitní centr Blue Jackets. Podle generálního manažera Jarma Kekäläinena se kluboví příznivci nemají čeho obávat, k dohodě mezi oběma stranami by mělo dojít před startem blížících se tréninkových kempů.

Ty by se podle dostupných informací měly rozjet v průběhu prosince. Kekäläinenovi tak pořád zbývá dost času na to, aby pro organizaci zkusil vyjednat co nejlepší podmínky. Ostatně bývalý finský útočník je na podobné situace zvyklý.

Před rokem s podpisem poněkud otálel obránce Zach Werenski, který nakonec na nabídku klubu kývl až tři dny před startem předsezonního kempu. Podobné trable provázely i vyjednávání s Alexanderem Wennbergem nebo Joshem Andresonem.

„Už jsme v této situaci byli, kdy si chránění volní hráči dávají na čas, aby se dohodli na smlouvě, a plně to respektujeme, mají na to právo. Jsem si jistý, že s ním podepíšeme ještě před tréninkovým kempem,“ řekl Kekäläinen pro oficiální web NHL.

Dubois je pro Columbus nesmírně důležitým borcem, za poslední dva roky se etabloval na postu prvního centra Blue Jackets. Jeho dobré výkony se promítly i do produktivity, v uplynulém ročníku v 70 utkáních nastřílel osmnáct branek a přidal 31 asistencí.

„Jsem si stoprocentně jistý, že se nám to podaří dotáhnout. Vím, že chce hrát v National Hockey League. Jediným způsobem, jak toho dosáhne, je podepsat s námi smlouvu,“ pokračoval generální manažer organizace.

Důležitou roli bude hrát výše Duboisova nového kontraktu. Klub má momentálně pod platovým stropem volných zhruba devět milionů dolarů. Ze hry je ale na dlouhou dobu Gustav Nyquist, za kterého by Kekäläinen mohl hledat dočasnou náhradu.

„Řešíme to, ale muselo by to pro nás být správné řešení nejen v tom, jakým směrem chceme budovat náš tým, ale také s ohledem na platový strop. Takže podmínky, peníze a to, jak by daný hráč zapadl do našeho týmu, to všechno jsou faktory, které zvažujeme,“ dodal Kekäläinen.

Pro připomenutí: na trhu je stále množství zajímavých jmen v čele s kanonýrem Mikem Hoffmanem. Zlanaří někoho Columbus?

