Duclair se těší na novou výzvu. Jakou smlouvu mu nabízela Ottawa?

Jedno ze zajímavějších jmen na trhu volných hráčů už je pryč. Forvard Anthony Duclair se dohodl na novém kontraktu s Floridou a nadále pokračuje v budování reputace cestovatele mezi celky National Hockey League. Jak on sám vidí svůj nový domov?

Je možné, že i toto angažmá bude pouze krátkou zastávkou. Pro rekapitulaci – Duclair podepsal s Pantery pouze jednoletý kontrakt, který mu vynese 1,7 milionu amerických dolarů. Oproti smlouvě s Ottawou si tak polepšil pouze o padesát tisíc dolarů.

Mnoho respektovaných zdrojů informovalo, že pětadvacetiletý forvard měl na stole od Senators tříletou nabídku s ročním příjmem 4,25 milionu, ale smlouvu odmítl. Sám hokejista však po čerstvém podpisu uvedl věc na pravou míru.

„Anthony během telefonátu ve francouzštině prozradil, že mu Ottawa nabídla jednoletou smlouvu, kterou odmítl. Zmíněný tříletý kontrakt nazval směšnou fámou,“ řekl novinář Ottawa Sun Bruce Garrioch.

Důležité je, že se rodák z Pounte-Claire na setrvání u předešlého zaměstnavatele nedomluvil, čímž otevřel dveře na trh volných hráčů. Kanadský hokejista si dal na čas, zvážil své možnosti a nakonec spojil svou (alespoň krátkodobou) budoucnost s Floridou.

„Bylo to pochopitelně rozhodnutí, na které jsem si vzal čas a chtěl jsem se ujistit, že půjdu do působiště, kde budu mít prostor ukázat, co umím,“ vyhlíží už pátou výzvu v rámci National Hockey League.

Díky svým cestovatelským zkušenostem zná v organizaci Panthers několik svých nových spoluhráčů. S gólmanem Bobrovským a útočníkem Wennbergem se potkal během štace v Columbusu, Vinnieho Hinostrozu pak zná z Chicaga.

„Je skvělé přijít do týmu, kde znáte pár kluků z předchozích klubů, v nichž jsem hrál. Jsem nadšený, že můžu být kolem takových typů talentů, které Panthers mají,“ dodává nadšený Anthony Duclair.

