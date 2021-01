Duel o zlato bude zámořský. Americkou radost trefil Kaliyev

Ve finále 45. mistrovství světa hráčů do 20 let se utkají oba zámořské celky. Finové sice podruhé v play off dotáhli ztrátu o dvě branky, ale parádní bitvu urval pro Američany 76 sekund před koncem vítězným gólem na 4:3 Arthur Kaliyev.

Po jednostranné záležitosti Kanady v úvodní semifinálové bitvě nabídl druhý zápas mnohem větší zápletku. Američané do něj trochu podle očekávání vletěli aktivněji. Caufield měl hned v první minutě gólovku po velké chybě Hatakky, potom pálil mimo Zegras. Střídačku ale rozparádil třeba i parádní hit Benierse na Hirvonena.

Spojené státy se dočkaly vedení ve 13. minutě: Alex Turcotte nejprve v přečíslení nedokončil skvělou Zegrasovu práci, ale potom si počkal před brankou na zblokovaný puk od Kaliyeva a zpod nohou ho rychle dorazil do branky – 1:0.

Jenomže hokejisté Suomi za minutu a půl potvrdili, že na turnaji mají skvělé přesilovky. Sedmou ze šestnácti proměnili zásluhou Kaspera Simontaivala, který stál na konci krásné kombinace Heinoly s Puutiem a vyrovnal na 1:1. Finy to nakoplo, najednou byli lepší a brankář Knight musel záhy likvidovat i šance Hirvonena s Rätym.

Američany to však jedině nažhavilo. Po pauze zvýšili pohyb a i když jim „dospělejší“ soupeř úspěšně bořil kombinaci a dlouho bránil v dalších střelách, vydrželi na správné cestě. Jakmile ubránili oslabení, v posledních pěti minutách druhé třetiny se dočkali dvou odměn.

Jednou z nejhezčích přihrávek na turnaji se blýskl obránce Jackson LaCombe: Přes třicet metrů narýsoval pas na Johna Farinacciho, jenž v sólu prostřelil gólmana Piiroinena pod rukou. Vzápětí inkasoval dvojitý menší trest Räty a právě faulovaný Matthew Boldy si před brankovištěm počkal na střílenou nabídku skvěle hrajícího Zegrase – 3:1!

Kaliyev ještě v pokračující přesilovce napálil tyč a Seveřané věřili v obrat, vždyť ten se jim z dvougólového manka už jednou povedl. Velký nápor na brankoviště spustil útok kapitána Lundella, na druhé straně zase mohli definitivní ranou do finského vazu potrestat riskantní hru Brink a Slaggert.

Po dlouhatánské pasáži bez přerušení se podruhé v utkání ukázala finská dvojka Kasperů, tedy Puutio a Simontaival. První jmenovaný nabil parťákovi do vyložené pozice, kterou Simontaival nepohrdnul a snížil. To byla voda na mlýn evropského týmu, který ve třetí třetině přestřílel soupeře 17:9.

Američanům značně přitížily dvě technické chyby, kdy z obranného pásma poslali kotouč na tribunu. Jedno oslabení přestáli, ale to další už nikoli. Lundell nabídl puk do brankoviště, čtvrtfinálový hrdina Roni Hirvonen ho došťouchal za Knighta a vyrovnal na 3:3!

Jenže finiš připadl na stranu favorita. Co se Arthuru Kaliyevovi nepovedlo po Zegrasově přihrávce, to napravil loňský parťák českých talentů Jeníka a Myšáka dokonalou švihovkou nad lapačku Piiroinena a 76 sekund před koncem poslal Američany do zámořského finále – 4:3!

Výsledek 2. semifinále MS do 20 let:

USA – FINSKO 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. Turcotte (Kaliyev, Faber), 36. Farinacci (LaCombe), 37. Boldy (Zegras, Caufield), 59. Kaliyev (Turcotte, Sanderson) – 15. Simontaival (Puutio, Heinola), 52. Simontaival (Puutio, Helenius), 57. Hirvonen (Lundell, Heinola).

Rozhodčí: Campbell, Sandlak – Vanoosten, Wyonzek (všichni Kanada).

Vyloučení: 5:2.

Využití: 1:2.

Střely na branku: 26:36 (7:12, 10:7, 9:17).

Bez diváků.

Nejlepší hráči: Arthur Kaliyev – Kasper Puutio.

USA: Knight – Helleson, Sanderson, Faber, York, Thrun, Johnson, LaCombe – Kaliyev, Turcotte, Zegras – Caufield, Beniers, Boldy – Brink, Farinacci, Berard – Moynihan, Slaggert, Brisson – Colangelo. Trenéři: Leaman, Donato, Mayotte a Miller.

Finsko: Piiroinen – Heinola, Hatakka, Niemelä, Kokkonen, Puutio, Viro, Rajaniemi – Petman, Lundell, Hirvonen – Aku Räty, Pärssinen, Pyyhtiä – Lambert, Nikkanen, Puhakka – Simontaival, Helenius, Korhonen – Mäntykivi. Trenéři: Pennanen, Mäntymaa, Miettinen a T. Ruutu.

Závěr MS do 20 let

Úterý 5. ledna:

23:30 zápas o 3. místo Finsko – Rusko

Středa 6. ledna:

3:30 finále Kanada – USA (ČT sport)

