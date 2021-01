Důležitý okamžik pro Vegas. Rytíři si zvolili prvního kapitána v historii

Dlouhé tři sezony v kanadsko-americké NHL zápolili Zlatí rytíři z Vegas bez oficiálního kapitána. Od svého vstupu do soutěže v sezoně 2017/18 trpělivě vyčkávali s volbou muže, který oblékne dres s céčkem na hrudi, až se konečně v roce 2021 dočkali. Historicky prvním kapitánem organizace se stal zkušený Mark Stone.

Osmadvacetiletý útočník přišel do Vegas v únoru 2019 a od té doby plnil funkci asistenta (v té době stále neexistujícího) kapitána. Už v březnu toho roku definitivně spojil svou budoucnost s týmem, když podepsal osmiletý kontrakt v hodnotě 76 milionů dolarů.

V minulé sezoně sice Vegas stále zůstali bez kapitána, ale Stone nejen svými výkony na ledě stále více přesvědčoval, že je mužem na svém místě. A nyní se stal historicky prvním hráčem, který od Golden Knights dostal dres s Céčkem.

„Abych byl upřímný, úplně mi došla slova,“ cituje Stonea oficiální web NHL. „Je to pro mě velká čest a přistupuji k tomu s velkou pokorou. Rozhodně je to něco, co nebudu brát na lehkou váhu. Jsem z toho vážně nadšený.“

Asistenty kapitána budou v novém ročníku Alex Pietrangelo a Reilly Smith.

„Jsem hráč, který hokejem žije. Mým hlavním cílem je vyhrát Stanley Cup a určitě budu k tomuto cíli nabádat i ostatní. Toto je organizace, která chce vyhrávat a chce to hned,“ pokračoval Stone s připomenutím, nakolik Golden Knights po svém vstupu do ligy zahýbali s rozložením sil.

Hned při své premiéře v sezoně 2017/18 dokráčeli až do finále Stanley Cupu. O rok později sice vypadli v prvním kole play-off, ale v minulé, koronavirem ovlivněné sezoně, se dostali do finále konference. Jejich bilance během tří let v NHL je obdivuhodná.

„V předchozích třech letech jsme se vydali cestou pouze s asistenci. Tentokrát jsme během diskuzí, které jsme vedli společně s prezidentem Georgem McPheem, trenérem Peterem DeBoerem a jeho trenérským štábem cítili, že zjevně máme chlápka přesně pro tuhle pozici, a že nastal čas jmenovat kapitána,“ uvedl generální manažer Kelly McCrimmon. „Můžeme vidět, jak výborný má vztah se spoluhráči, jak se tu skvěle usadil. Začíná tu svůj třetí rok a myslím, že si získal spoustu respektu,“ dodal.

Stone ve Vegas od února 2019 naskočil k 83 zápasům základní části s bilancí 26 branek a 48 asistencí. V play-off přidal 27 utkání s bilancí 13+16. V NHL do té doby působil také v Ottawě a celkově naskočil ke 449 zápasům, ve kterých nasázel 149 gólů a přidal 236 přihrávek.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+