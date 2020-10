Dva bývalí hokejisté Columbusu vyhlíží nový začátek

Mimořádná aktivita představitelů Columbusu svede znovu cesty šikovného útočníka Alexandera Wennberga a finského obránce Markuse Nutivaaru. V příští sezóně budou oba nastupovat v dresu s panterem na prsou.

Kontrakt Alexandera Wennberga se v Columbusu stal až příliš velkou zátěží. Nikterak nepřekvapivě tak byl 8. října vyplacen ze smlouvy, dostál statusu volného hráče, aby se prakticky vzápětí stal hráčem Floridy Panthers, kterým kývl na roční kontrakt ve výši 2.25 milionu dolarů.

„O tom, že budu vyplacen ze smlouvy, jsem nevěděl do poslední chvíle,” popisoval Wennberg. „Všechno se seběhlo rychle. Nová situace, nový tým. Bylo to něco jako jízda na horské dráze.”

Ve stejný den byli z centrální Ohia vyměněni i obránci Markus Nutivaara (Florida Panthers) a Ryan Murray (New Jersey Devils).

Wennberg s Nutivaarou tak zůstanou spoluhráči. Oba postupně propadli pod taktovkou svérázného trenéra Johna Tortorelly v nemilost a na prosluněné Floridě se těší na nový začátek.

Ne náhodou se oba dnes již bývalí Modrokabátníci setkávají právě v organizaci Panthers. Zde totiž od září zastává funkci generálního manažera Bill Zito, bývalý výkonný ředitel Blue Jackets, který má tudíž o obou hráčích značnou povědomost.

„Columbus je jediný tým, kde jsem v NHL hrál, takže neznám nic jiného” řekl Wennberg krátce po podpisu smlouvy. „Být v nové organizaci s novým týmem je něco, z čeho jsem opravdu nadšený,” dodal útočník, který dosáhl svého bodového maxima v sezóně 2016-17, kdy zaznamenal 59 bodů. Jeho produktivita a potažmo výkonnost však poté povážlivě klesala. V předloňském ročníku vsítil kupříkladu pouhé dva góly.

„Moje situace v Columbusu neprospívala mužstvu ani mně. Nebylo to ono,” hloubala někdejší čtrnáctka vstupního draftu 2013.

Nutivaara byl v obdobné pozici jako Wennberg. Po několika zraněních nabíral až příliš pomalu formu a v několika zápasech se nevešel ani na soupisku.

„Znám jen jednu organizaci,” svěřoval se obdobně jako Wennberg se svými pocity. „Dostal jsem se do fáze své kariéry, kdy jsem potřeboval změnu, nový začátek.”

Obě nové tváře se kromě Zita opět setkají na Floridě i s brankářem Sergejem Bobrovským, který zde působí již od loňského ročníku.

„Je ironické, jak to funguje a je fajn se takhle setkat s lidmi z minulosti,” usmíval se Wennberg. „Při pohledu na složení týmu, směr, kterým se chce ubírat a na to, co ode mně očekávají, mám pocit, že tohle je přesně to místo, kde mám být.”

„Alex je hráč, kterého velice dobře znám,” představoval Zito novou posilu Panthers. „Umí hrát na centru i na křídle a umí hrát v různých herních situacích. Může nastupovat do oslabení, ale je zároveň vhodný i do přesilovek.”

Share on Google+