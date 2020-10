Dvojka draftu to zkusí znovu. Dovolí zdraví Patrickovi pokračovat v kariéře?

Talentovaný útočník hlásí návrat. Kanaďan Nolan Patrick kývl na kvalifikační nabídku Philadelphie Flyers a po zdravotních potížích se bude snažit znovu naskočit do nejlepší hokejové ligy světa.

V loňské sezoně jej příznivci National Hockey League v akci neviděli. Útočník Nolan Patrick je bez hokeje už dlouho, což by rád v nadcházejícím roce změnil.

Talentovaného Kanaďana, který byl na draftu v roce 2017 vybrán Letci z celkového druhého místa, trápily migrény. Na návrat se několikrát chystal, nakonec mu to však umožněno nebylo.

Rodák z Winnipegu ovšem i nadále figuruje v plánech Philadelphie. Vedení klubu mu dá další možnost si znovu prestižní soutěž zahrát. Patrick podepsal s Flyers roční kontrakt v hodnotě 874 125 dolarů.

„Jsem nadšený, že další rok mohu být součástí organizace Flyers. Těším se, až se vrátím zpět na led,“ hlásí pro klubový web po podpisu sám Patrick.

Za svou dosavadní kariéru stihl teprve dvaadvacetiletý Kanaďan dvě sezony. V té nováčkovské zapsal za třiasedmdesát startů třináct gólů a sedmnáct asistencí, v té následující pak v dvaasedmdesáti zápasech stihl o jednu nahrávku navíc.

„Zlepšuje se a dělá pokroky. To je dobrá věc, v této fázi to vypadá, že se vrací do normálního života a snad bude schopen se vrátit a hrát za nás. Je velkou součástí naší budoucnosti, je pro nás důležitý,“ řekl před pár měsíci generální manažer Chuck Fletcher.

Share on Google+