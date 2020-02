Edmonton čeká prověrka v podobě Bostonu, Colorado chce ukončit sérii porážek

Šest zápasů je na programu během středeční noci v zámořské NHL. V akci bude rozjetý Edmonton, který se dostal do čela své divize a hájit tuto pozici bude proti nejlepšímu týmu NHL z Bostonu. Po třech porážkách v řadě se chce na vítěznou vlnu vrátit Colorado.

I bez Connora McDavida se Oilers daří, dokázali vyhrát tři z posledních čtyř zápasů a pronikli na první místo Pacifické divize. Nyní ale na ně čeká nejtěžší možný soupeř v podobě Bostonu, který vyhrál 9 z posledních 10 zápasů a vede celou ligu se ziskem 86 bodů (tlačí se na ně Tampa se šňůrou 11 výher v řadě).

Edmonton bude mít v utkání na co navazovat. V prvním vzájemném klání, které se hrálo na začátku ledna, totiž na ledě Bruins vyhráli 4:1.

Ukončit sérii porážek touží Colorado. To padlo ve třech po sobě jdoucích zápasech a v dalším střetnutí vyzve podobně se trápícího soupeře. Také Islanders totiž padli třikrát v řadě, ale ti mají, oproti Coloradu, o něco ztíženou pozici, jelikož se propadli na Východě na šesté místo.

Vrátit se do honby za play off touží Chicago, které prožilo výborný leden, ale od té doby to s ním jde zase z kopce. Během pětizápasového tripu totiž vyhrálo jen jeden zápas a čtyřikrát padlo. Jak si poradí s New Yorkem Rangers, kteří naopak mají slušnou formu a i přes porážku v posledním utkání dokázali urvat 7 výher z posledních 10 duelů?

V dalších zápasech Dallas vyzve na svém ledě Arizonu, Anaheim si zahraje proti Floridě a Vancouver čeká duel s Minnesotou.

Martin Kaut will make his NHL debut tomorrow against the Islanders. #Avs — Ryan S. Clark (@ryan_s_clark) February 18, 2020

02:00 Chicago Blackhawks - New York Rangers

CHI: bilance 26-25-8 vs NYR: bilance 30-24-4

02:30 Edmonton Oilers - Boston Bruins

EDM: bilance 32-21-6 vs BOS: bilance 37-11-12

02:30 Dallas Stars - Arizona Coyotes

DAL: bilance 34-19-6 vs ARI: bilance 30-24-8

04:00 Anaheim Ducks - Florida Panthers

ANA: bilance 24-28-7 vs FLA: bilance 31-22-6

04:00 Colorado Avalanche - New York Islanders

COL: bilance 33-18-7 vs NYI: bilance 33-19-6

04:30 Vancouver Canucks - Minnesota Wild

VAN: bilance 32-22-5 vs MIN: bilance 27-24-7

