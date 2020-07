Eichel Žralokem? Na první pohled sci-fi, nereálný scénář to však není

Již jsme informovali o tom, že hvězdný útočník Jack Eichel není spokojen ve svém aktuálním angažmá v Buffalu. Ve hře je tak varianta, že National Hockey League uvidí velký trejd, jehož součástí bude právě kapitán Sabres.

„Poslouchejte, už mám těch proher dost, jsem frustrovaný. Rozhodně to není lehké vstřebat. Bylo to pár náročných měsíců a pět náročných let. Jsem soutěživý, chci vyhrávat, kdykoliv jdu na led. Do každé sezony jdu s cílem vyhrát Stanley Cup. Lhal bych, kdybych řekl, že nejsem frustrovaný z togo, jak se to tu vyvíjí,“ nechal se po dalším zklamání slyšet Eichel.

Přesně tak, Buffalo se nevešlo ani mezi čtyřiadvacet mužstev, která budou pokračovat v letošní sezoně nejlepší hokejové ligy světa. Není divu, že mladé hvězdičce začíná docházet trpělivost.

Vždyť Eichel má za sebou z individuálního hlediska další povedený ročník, v němž udělal pro klub vše, co bylo v jeho silách. Třiadvacetiletý kapitán a nejproduktivnější hráč týmu v této sezoně skončil na desátém místě ligového bodování, když v osmašedesáti startech nastřádal 78 kanadských bodů (36+42).

Nahlas se tak začalo spekulovat o možném trejdu, jenž by talentovaného kudrnáče z Buffala vysvobodil.

Mezi možné zájemce by mohlo patřit také San Jose, ač je to na první pohled poněkud bláznivá představa.

Vždyť Žraloci mají pod platovým stropem volných méně než 700 tisíc dolarů, přičemž v létě budou muset podepsat třeba Kevina Labanca, který si pravděpodobně řekne o více, než jeden milion dolarů na sezonu.

Jak by tedy vměstnali pod platový strop Eichela, který pobírá deset milionů dolarů za sezonu?

Odpovědí by mohla být protihodnota, kterou by Žraloci Sabres nabídli. Ve svých řadách má totiž kalifornský celek několik hráčů, kteří jsou luxusně placeni a konkurence by o ně mohla mít zájem.

Velmi pravděpodobně se nelze bavit o Eriku Karlssonovi, jehož kontrakt je však podle mnohých příznivců klubu nezasloužený. Na odchodu by totiž mohl být Brent Burns.

Pětatřicetiletý ofenzivní bek patří pravidelně ke špičce soutěže, přestože tato základní část se mu nepodařila podle představ (70 zápasů – 45 bodů). Vousatý obr má ve své sbírce také jednu Norris Trophy, tedy ocenění pro nejlepšího obránce sezony.

Burnsovi zbývá z jeho stávající smlouvy ještě celých pět let a je otázkou, zda právě tento fakt by vedení Šavlí od možného obchodu neodradil. Pochopitelně by Sharks museli k Burnsovi přidat ještě další zajímavé položky, včetně volby v prvním kole draftu.

