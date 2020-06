Eichelova frustrace nezůstala bez reakce. Chápu jeho naštvání, vzkázal bývalý spoluhráč

Není to tak dlouho, co si kapitán Buffala Jack Eichel posteskl nad dlouhodobě bídnými výsledky svého mužstva. Sabres devět let po sobě nepostoupili do play-off a marný boj o zlepšení už nefrustruje pouze fanoušky, ale i samotné hráče. Což je znát i z vyjádření v médiích.

Teď se situaci jali komentovat také lidé zvenčí, například Eichelův někdejší spoluhráč z juniorských let a současný hokejista Bostonu Matt Grzelcyk.

„Když vidím, jak se můj kamarád Jack nemůže dlouhé roky dočkat postupu do play-off, moc si vážím toho, že jsem součástí organizace Bruins, která je na tom tak úžasně,“ rozpovídal se Grzelcyk pro web Sportsnet. „Máme spoustu zkušených hráčů a kvalitní tým. Navíc každá zkušenost s vyřazovacími boji vás posune o kus dál,“ pokračoval.

A to je právě největší (nejen) Eichelova bolístka. Jakožto jeden z nejlepších útočníků současné NHL si stále ještě nezkusil jediné utkání play-off, přestože za sebou má pět sezon v nejlepší hokejové lize světa. Po individuální stránce podává skvělé výkony, jenže mužstvo prohrává a pravidelně končí ve spodních patrech Východní konference.

„Mám po krk neustálého prohrávání a jsem z toho všeho frustrovaný. Hodně hořká pilulka ke spolknutí. Několik uplynulých měsíců bylo hodně těžkých, stejně jako celých pět let u Sabres, většinou se nám nedařilo,“ lamentoval americký forvard po konci letošní základní části.

Taktéž prohlásil, že by byl rád za příchod zkušených hráčů, kteří by v kabině probudili vítěznou mentalitu a naučili Buffalo vyhrávat.

Sabres měli v úvodu sezony (opět) skvěle nakročeno do play-off, jenže druhou polovinu ročníku nezvládli, padali tabulkou strmě dolů. Nakonec jim patří až 13. příčka ve Východní konferenci a šestá v Atlantické divizi. To nestačí ani na účast v letošním rozšířeném play-off pro 24 celků.

Pomůže průvan kolem týmu?

„Dobře vím, jak moc je Jack nervózní, že si vyřazovací boje nemůže zahrát, moc by chtěl být součástí utkání, kde jde o všechno. Snad se brzy dočká, aby mohl na maximum ukázat svůj potenciál v těch nejdůležitějších momentech,“ přál si Grzelcyk.

On sám ví nejlépe, jak chutná cesta za úspěchem. S Bostonem loni skončil jedinou výhru od zisku Stanley Cupu, takže dobře ví, o čem mluví.

„Speciálně pro Jacka je to hodně těžká situace, protože vyhrávat chce víc než cokoliv jiného. Uznání za individuální výkony mu nedělá takovou radost jako úspěch týmu a výhry, takže chápu jeho naštvání,“ měl jasno bostonský bek.

Vedení Sabres před několika dny vyhodilo přes 20 zaměstnanců, a udělalo tak kolem kádru maximální průvan. Pakoval se dokonce i generální manažer Jason Botterill, kterého nahradil Kevyn Adams.

Šavlím nezbývá než doufat, že příští sezonu už konečně procitnou a čekání na play-off ukončí. V podobném duchu jako Jack Eichel se totiž dříve vyjádřilo i několik dalších hokejistů, a jak vyšlo najevo, dobré jméno Sabres nemají ani mezi svými nadějnými prospekty (psali jsme zde).

Share on Google+