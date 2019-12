Elias Pettersson: Na cestě k výšinám

Už řadu let je těžké představit si Vancouver bez švédských hvězd. Na přelomu tisíciletí vládl v modrobílém dresu Markus Näslund. Všichni máme v čerstvé paměti bratrskou dvojici Sedinů. A hned další sezonu po tom, co se dvojčata rozloučila s hokejem, objevil se v Rogers Areně Elias Pettersson.

Nestává se moc často, aby nováček v NHL, přicházející s velkými očekáváními, je ještě předčil. Ale mladý Švéd dokázal právě tohle. Sice v druhé polovině minulé sezony v náročném kolotoči zápasů poněkud ztrácel dech, ale i s tímto handicapem je v tuto chvíli těsně pod hranicí bodu na zápas (momentálně 103 ve 107 utkáních) a málokdo pochybuje, že se ještě v průběhu této sezony nad tento průměr dostane.

Přes léto zapracoval na nejkritizovanější stránce své hry - fyzické kondici. Vede to sice k tomu, že jeho střely létají nad branku a přihrávky spoluhráčům jsou občas příliš tvrdé, ale určitě časem přizpůsobí techniku hry své nově získané síle. I přes tento jistý handicap pokračuje ve Vancouveru v dominanci a odmítá jakékoli náznaky "úpadku druhé sezóny (sophomore slump)", který tak často postihuje hokejisty, kteří se v nováčkovské sezoně uvedli dobře. A jak často podotýkají fanoušci soupeřících týmů, perspektiva, že je mu teprve 21 a bude se ještě zlepšovat, je vskutku...děsivá.

Pojďme se nyní podívat na některé stránky jeho hry a jakým způsobem z něj činí tak vynikajícího hokejistu, kterému už teď v zámoří přezdívají "highlight-reel machine" - výrobce krásných akcí.

Že umí přesně nahrát spoluhráčům, se v NHL dobře vědělo už před jeho příchodem. Pettersson má špičkové ruce, elitní vidění a navíc disponuje oním vzácným šestým smyslem, který mu umožňuje vnímat, kde se na ledě který hráč právě nachází a kam směřuje. To mu umožňuje nejen posílat na ledě přesné pasy, ale také zdánlivě bez námahy číst a rozbíjet akce soupeře.

Trpělivost je jedna z vlastností, kterou opakovaně vídáme u špičkových hokejových tvůrců hry. Pettersson nemá problém si s pukem na hokejce počkat, než se na zlomek sekundy otevře možnost poslat přesný pas spoluhráči do vyložené šance, a pak škvíru v obraně soupeře bleskurychle a efektivně využít. Je vyložená noční můra pro obránce, ochotný čekat s pukem na hokejce a najít kolegu prakticky kdekoli v útočném pásmu v momentě, kdy defenzivní struktura soupeře jen trochu povolí.

To vše je podpořeno elitní technikou, kterou má mladý Švéd už teď na úrovni těch nejlepších v lize. Navíc disponuje výjimečnou herní inteligencí, která mu umožňuje rozeznat, kdy efektivně použít který trik z jeho nepřeberného arzenálu. Mimoto dokáže klamat obránce tělem jako málokdo. A také mu nedělá problém pustit se v případě potřeby přímo mezi obránce s pukem na holi, aby vynutil faul, vytvořil prostor pro spoluhráče nebo "prostě" vyzkoušel, jestli se zvládne prokličkovat do lepší střelecké pozice.

A tím se dostáváme k tomu, co ho vyděluje z množiny většiny hokejových tvůrců hry - a tím je jeho blesková střela. Určitě jste to už hodněkrát viděli sami. Pettersson napřáhne a brankář neví, jestli to má chytat, nebo se modlit, aby ho ta dělovka "nezasáhla". Canucks slaví gól, režie pouští zpomalený záběr a divák stěží rozezná, kudy že se puk, i při opakovačce sotva viditelný, vůbec dostal do sítě. Plus ovládá všechny způsoby zakončení, které si umíte představit - počínaje golfákem, jehož techniku přirovnávali ke slavnému Gretzkymu, přes tvrdou a akurátní střelu bez přípravy až po ránu bekhendem, která patří k nejlepším v lize. A když je potřeba, dokáže poslat touš do sítě i jednou rukou, jako to nedávno předvedl v zápase proti Vegas:

Tento klip zároveň ukazuje poslední důležitou součást Švédovy hry, o které se zas až tolik nemluví, a tou je jeho vůle a touha vítězit. Jako všichni elitní hráči, neustále hledá cesty ke zlepšení své hry. Nejenomže je kreativní mašinou, ale poctivě se vrací bránit a i při této činnosti je díky výjimečnému přehledu o hře velice efektivní. Pracuje pro tým a spoluhráči vyzdvihují jeho tréninkovou morálku. A také osobní skromnost, díky které zjevně nehrozí, že by začal usínat na vavřínech.

Všichni jsou zvědaví a natěšení, jak si v kariéře povede dále. Na světové špičce je už teď, a pokud snad ne, mílovými kroky se k ní blíží. A celý Vancouver doufá, že právě on by konečně mohl dovést klub k vytouženému Stanley Cupu.

