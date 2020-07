Éře Sutera a Pariseho v Minnesotě možná odzvonilo. Dochází nám možnosti, ví zadák Wild

Když v roce 2012 obránce Ryan Suter a útočník Zach Parise podepsali shodnou, třináctiletou smlouvu s Minnesotou, byla to velká senzace. Pokud by si obě hvězdy Wild poctivě odkládaly vydělané peníze na spořící účet, každá z nich by si mohla po konci kariéry pořídit soukromý ostrov v Atlantiku. Společná hodnota jejich kontraktů totiž činila 186 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes čtyři miliardy korun. Minnesota chtěla za tuto obrovskou sumu nakoupit jediné: nálepku týmu favorizovaného na zisk Stanley Cupu.

Jenže od té chvíle už uplynulo sedm let a plánovaný úspěch je v nedohlednu. V poslední sezoně Wild vůbec nepostoupili do vyřazovací části. Pakliže by se nezměnil herní formát play off, ani letošní účast v bojích o pohár lorda Stanleyho v případě Minnesoty nebyla zdaleka jistá.

Daleko za očekáváním

Příchod Sutera s Parisem do „hokejové divočiny” přece jen přinesl mírné zlepšení. Dvojici věhlasných jmen se povedlo pozastavit krizi, během které hráči Wild čtyřikrát odjížděli na dovolenou už po základní části. Na druhou stranu se tým z města Saint Paul nikdy nestal výrazným uchazečem o titul. Naopak byl spíše účastníkem do počtu.

Částečně se o toto označí v dobách své největší slávy zasloužilo Chicago. Blackhawks odstavili celek finského kapitána Mikka Koiva v roce 2013 i 2014.

„Cítili jsme, že se ubíráme správným směrem,” vzpomíná Zach Parise pro webovou stránku StarTribune. „Ale je to obtížná soutěž. Musí se sejít mnoho faktorů, abyste získali Stanley Cup. Tak to prostě je.”

Zároveň americký křídelník připomíná, že mezi lety 2013 a 2014 měla Minnesota nejnabitější soupisku od chvíle, kdy se stal její nepostradatelnou součástí. Blokáda v podobě moderní dynastie, která tehdy v Chicagu vznikla, byla ale pro zelenobílé nezvládnutelnou překážkou v cestě za budováním respektu soupeřů.

V očích Sutera Wild disponovali největší šancí na celkové prvenství v roce 2017, kdy jejich pouť v play off už po pěti zápasech zastavili Blues.

„Myslím si, že se tu tehdy sešel ten nejlepší tým s největší šancí na pohár,” přiznává Suter. „Ale na tom samozřejmě vůbec nezáleží, pokud to nedokážete předvést v play off.”

Obměněné jádro týmu zatím bez Kaprizova

Před startem kvalifikačního kola proti Vancouveru Suter doufá, že z Wild ještě definitivně nevyprchala touha překvapit hokejový svět. „Příležitosti nám každopádně dochází. Nastal čas podniknout další krok,” slibuje fanouškům.

Kádr Wild doznal za poslední dva roky značných změn. Klub opustily dlouholeté opory Nino Niederreiter, Charlie Coyle nebo Mikael Granlund. Místo na slunci si naopak vyžádali Kevin Fiala, Joel Eriksson Ek nebo Carson Soucy. Minnesota věřila, že by se v jejím kádru pro letošní vyřazovací část mohl objevit i ruský snajpr z KHL Kirill Kaprizov, který momentálně vyřizuje víza pro příjezd do USA. Debut v NHL si nicméně odkroutí nejdříve na startu příští sezony.

„Jasným cílem zůstává vítězství, a protože se nám ho nedařilo naplnit, snažili jsme se hledat aspekty, které bylo třeba vylepšit nebo úplně změnit. Myslím si, že jsme v tomto směru odvedli slušnou práci,” říká generální manažer organizace Bill Guerin. „Někdy to ale není jen o obměně hráčů nebo koučů. Je třeba také přepnout nastavení mysli.”

Jestli se nenápadná skvadra Wild dokáže přetransformovat v černého koně netradičního play off, to ukáží následující měsíce. Biologické hodiny pětatřicetiletého Sutera a jeho o rok staršího kolegy Pariseho zvoní hlasitě na poplach.

