'Five Finger Fillet' aneb předzápasový rituál Victora Hedmana

Měli byste odvahu, být pravidelně součástí předzápasového rituálu, při němž vám klidně může někdo zlomit prsty? Jeden z členů realizačního týmu Tampa Bay Lightning se toho opravdu nebojí. Přesvědčte se sami!

Fanoušci Lightning si toho už určitě všimli. ... Jedná se o předzápasový rituál obránce Victora Hedmana, jenž chce být od úvodního vhazování maximálně koncentrován.

V polovině rozbruslení tak vždy přijede ke střídačce, kde na něj čeká kustod Rob Kennedy a zahrají si spolu "Five Finger Fillet".

Ptáte se, jak tahle sranda vlastně funguje?

Kennedy položí dlaně na mantinel a Hedman se trefuje svou čepelí hole mezi jeho prsty. Potom se ještě oba rychle "pozdraví" ramenem.

„Začali jsme s tím asi před sedmi, osmi lety a už nám to zůstalo," komentuje Hedman svůj rituál.

„Nejsem pověrčivý. Je to jenom něco, co rád dělám před každým zápasem. Několikrát jsem trefil jeho prsty a možná i tvář, ale Rob je silný chlap," dodal.

„Ani jeden z nás nedokáže říct, jak a proč jsme s tím začali. Očividně mu to ale pomáhá," poznamenal Kennedy.

„Tady jde hlavně o něj. Pokud s tím bude chtít někdy skončit, tak skončíme. Dokud ovšem bude mít zájem v tom pokračovat, nemám problém."

„Spíš se bojím, že mě zasáhne hokejkou. Předtím než náš rituál odstartuje, máchá s ní kolem mého obličeje. Už mě takhle jednou trefil a mnohdy tomu byl sakra blízko," zmínil ještě Kennedy.

„Když si ale vzpomenu, kolikrát jsme už tenhle rituál absolvovali, tak je to úplně jedno. Občas mě zasáhne také do prstů, to ovšem skoro vůbec nebolí. Takže v pohodě," doplnil.

Hedman, devětadvacetiletý Švéd, odehrál v sezoně 2019-20 zatím 66 zápasů, přičemž v nich vstřelil 11 gólů a zapsal celkem 55 kanadských bodů.

Díky Tampě Bay je dvojkou Vstupního draftu NHL 2009, letošní ročník je jeho jedenáctým v National Hockey League. V roce 2018 získal James Norris Memorial Trophy.

Čtěte také:

→ Není to škoda? Joe Thornton si oholil svůj výstavní plnovous

Share on Google+