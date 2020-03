Florida Panthers a shrnutí sezony 2019-20: Nejen majitel už začíná být otrávený

Florida byla minulé léto na trhu velmi aktivní. Majitel dal zelenou k podpisu velkých smluv. A že především kontrakty pro Sergeje Bobrovského a Joela Quennevillea zajistily úbytek hned několika desítek milionů dolarů na kontě majitele Panthers. Výsledky se ovšem opět nedostavily.

Florida poslední léta bohužel neplatí za ukázkovou organizaci, kterou byste chtěli dávat jako vzor pro jiné. Poslední účast v play off se datuje až do jara 2016, která je také jedinou za posledních osm let. Pokud tedy budeme počítat i letošní sezonu a předpokládat, že její základní část už nebude pokračovat. Tabulku pochopitelně pak bereme z hlediska získaných bodů v procentech.

Dary ve velkém

Na jihovýchodu USA přitom měli před sezónou velké oči. Tým v létě totiž posílil o Antona Strålmana, Bretta Connollyho, Noela Acciariho, na lavičku byl dosazen trenér s bohatými zkušenostmi, vynikajícím renomé, trojnásobný vítěz Stanley Cupu - Joel Quenneville, který se stal jedním ze tří nejlépe placených trenérů v NHL.

Tou největší a nejdražší posilou se pak stal, respektive tedy měl stát, Sergej Bobrovskij, který si plácnul s Pantery hned na sedm let, během kterých si vydělá 70 milionů dolarů! Tallon i fanoušci si od něho pochopitelně slibovali hodně. Věřili totiž, že kvalitní jednička je posledním chybějícím dílkem do skládačky Panthers.

Driedger spasitelem Floridy (a Bobrovského)



Sergej Bobrovsky letos ale vyhořel na úplné čáře. Doslova. Byl jasně nejhorším brankářem Panterů a jedním z nejhorších v celé lize. Za svá záda pustil více než patnáct branek, které by jiný průměrný gólman v lize pochytal, v očekávaných chycených/inkasovaných brankách skončil na hodnotě -13,46. 56. umístění mezi 63 brankáři.

Už samotná úspěšnost zákroků nevěští nic dobrého, když Bobrovsky pochytal pouze rovných 90 % všech střel. Ale aspoň byl o něco lepší než Montembeault.

Florida jednoduše a jasně po celý ročník doplácela na velmi špatné výkony svých gólmanů. Leckdo si mohl pomyslet, že na tom nemalý podíl mají i výkony hráčů před nimi, což ovšem jaksi ale vyvrátil Chris Driedger.

Možná se ptáte, kdo to vlastně je? Odkud se vzal? No, nebyli byste rozhodně jediní. Jedná se o pětadvacetiletého gólmana, který do letošního ročníku zapsal pouze dva starty v NHL v dresu Ottawa Senators. V létě jako volný hráč podepsal kontrakt s Pantery, aby hájil barvy jejich farmářského celku.

Quenneville ovšem byl už tak zoufalý z toho, co předvádí jeho brankáři, tudíž se mu rozhodl dát šanci. Udělal to nejlepší, co mohl. Driedger se po pár zápasech okamžitě stal novou jedničkou Panterů. Ano, brankář se dvěma starty v NHL vystrnadil z branky Sergeje Bobrovského, ročně pobírajícího deset milionů dolarů!

Driedger stihl zasáhnout do dvanácti utkání, v nichž pochytal hned 93,8 % všech střel a táhnul Floridu zpět do boje o postup do vyřazovacích bojů. Situace s koronavirem mu však nedovolila v nastoleném trendu už pokračovat a Panthers zůstali jedenáctí v konferenci se tříbodovou ztrátou na osmé Blue Jackets.

Šok při uzávěrce přestupů

V den, kdy se uzavíraly přestupy v NHL, se Florida nacházela jen dva body od třetího místa v divizi, které zaručuje účast v play off. Málokdo tedy čekal, že Panteři udělají nějakou větší výměnu.

Ale udála se. Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o tom, že byl trejdován Vincent Trocheck, dlouholetá opora klubu. Jeho novým zaměstnavatelem se stala Carolina, která za něj obětovala Erika Haulu, Lucase Wallmarka, Eetu Luostarinena a Chase Priskieho.

Panthers zřejmě tak chtěli vylepšit šířku svého útoku, jestli se to ale úplně zdařilo, kdo ví. Haula i Wallmark oba shodně za sedm utkání nasbíraly dva body. Další dva hráči jsou mladíci, kteří na své starty v NHL stále jen čekají.

Luongův den

Osmý březen se do historie Panthers zapsal nesmazatelným písmem. Poprvé v historii klubu bylo vyřazeno číslo, které už jiný hráč nesmí užívat. Jednička Roberta Luonga.

Otrávený majitel i Huberdeau

Předchozí akce byla zřejmě tou poslední příjemnou pro organizaci, fanoušky Floridy. Jen o pár dnů později byla totiž sezona přerušena kvůli koronavirusu, tudíž přišla řeč i na ostatní události mimo led.

Tu první, dost nepříjemnou, měl na svědomí majitel klubu osobně. Ten, který vloni dal zelenou k podpisu několika velkým smluv, dal hlasitě najevo, že není spokojen s výsledky mužstva, což mu přineslo i méně zisků, než očekával, tudíž upozornil Tallona, generálního manažera klubu, že bude muset snížit své výdaje na platech minimálně o deset milionů dolarů za rok.

To znamená, že velmi pravděpodobně tedy nebude prodloužena smlouva Mikeu Hoffmanovi ani Jevgenij Dadonovi, dvěma důležitým útočníkům týmu. Pokud se tak skutečně stane, oba si budou moci hledat nové angažmá. Smlouva mimo jiné končí i Marku Pysykovi.

Svoji nespokojenost vyjádřil také Jonathan Huberdeau, nejproduktivnější hráč týmu v letošním ročníku, a jeden ze tří nejdůležitějších hráčů Floridy. Zprvu se nechal slyšet, že velmi rád vzpomíná na jaro 2016, kdy se s Pantery probojoval do play off a mohl zažít tu atmosféru vyřazovacích bojů.

Načež následně stručně a naštvaně dodal, že jedna účast v play off za posledních osm let je skutečně málo, už nechce ztrácet čas tím, že každé jaro bude řešit pozvánku na Mistrovství světa.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 35-26-8, 78 bodů

Postavení v tabulce: 18. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 228 ... 6. místo ... (3.30 na zápas)

Obdržené branky: 224 ... 27. místo ... (3.25 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Jonathan Huberdeau (LK)... 78 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Mike Hoffman (LK) ... 29 gólů

Nejvíc výher: Sergej Bobrovsky (G) ... 23 výher

Nejlepší úspěšnost: Chris Driedger (G) ... %ús 93.8

