Flyers uspěli i díky brance Voráčka! Washington neudržel vedení a začal porážkou

Dohrávaný zápas mezi Bostonem a Carolinou rozhodl o tom, že bylo tentokrát na programu pět utkání. A nutno dodat, že o zábavu bylo postaráno. Kdo si jak počínal? To zjistíte na následujících řádcích.

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

4:3pp. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Přetahovaná skončila lépe pro Boston

Podle očekávání vyrovnaný duel. Oba týmy se ve vedení prostřídaly a za nerozhodného stavu se zamířilo do prodloužení. V tom prvním se ještě nerozhodlo, ale na začátku toho druhého zamířil po pěkné akci přesně Patrice Bergeron, který se stal rekordmanem Bruins v počtu gólů v prodloužení play-off.

Zápas vyšel i českým hráčům na straně Bostonu. David Pastrňák dal gól a asistoval u vítězné branky. David Krejčí se rovněž jednou zapsal na střeleckou listinu, když mu k tomu asistencí pomohl Ondřej Kaše.

Branky a nahrávky

18. Pastrňák (Marchand), 25. Coyle, 41. Krejčí (Kaše, McAvoy), 82. Bergeron (Pastrňák, Marchand) – 14. Edmundson (Teräväinen, Aho), 25. McGinn, 50. Fleury (Trocheck).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 - 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, čas 80:52

Petr Mrázek (CAR) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, čas 81:13

Česká a slovenská stopa

Zdeno Chára (BOS) - 0+0, -1 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 25:30

David Pastrňák (BOS) - 1+1, +1 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 24:58

David Krejčí (BOS) - 1+0, +1 účast, 4 střely na branku, TM 0, čas na ledě 24:53

Ondřej Kaše (BOS) - 0+1, +1 účast, 5 střel na branku, TM 2, čas na ledě 22:05

Martin Nečas (CAR) - 0+0, +1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 18:45

Petr Mrázek (CAR) - 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, čas 81:13

Tři hvězdy utkání

Patrice Bergeron, Joel Edmunson, David Pastrňák

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK ISLANDERS

3:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Islanders začali sérii obratem

Washington na první pohled zápas dlouho kontroloval a vedl o dvě branky. Změna přišla před koncem druhé části, kdy se podařilo Eberlemu snížit a do třetí části nastoupili Islanders ve velmi dobrém rozložení, což vedlo k dokončení obratu a pojištění svého vedení.

Pro Capitals je to hodně hořká pilulka hnedka na začátku obtížné série, navíc zranění zastihlo Nicklase Bäckströma.

Branky a nahrávky

26. Oshie (Kuzněcov, Carlson), 32. Oshie (Wilson, Carlson) – 39. Eberle (Barzal), 41. Lee (Pulock, Nelson), 47. Bailey (Nelson), 52. Beauvillier (Bailey, Barzal).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 - 27 | Přesilová hra: 2/7 – 0/4 | Trestné minuty: 17 – 23

Kdo se postavil do brankoviště?

Braden Holtby (WSH) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, čas 57:30

Semjön Varlamov (NYI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Jakub Vrána (WSH) - 0+0, -2 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 13:02

Michal Kempný (WSH) - 0+0, -3 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 18:41

Richard Pánik (WSH) - 0+0, -1 účast, 1 střela na branku, TM 2, čas na ledě 11:59

Tři hvězdy utkání

Josh Bailey, Brock Nelson, T. J. Oshie

COLORADO AVALANCHE - ARIZONA COYOTES

3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Colorado se dlouho střelecky trápilo, záchrana přišla v závěru

Byla to po celý duel hra na jednu branku, na výsledku to ale nebylo poznat. Arizoně se ze všech sil dařilo držet bezbrankový stav až do 54. minuty a doufala, že ji vyjde jedna akce. Pak se ale Avalanche rozstříleli a během minuty a půl dali tři branky a rozhodli o svém vítězství.

Tohle byl opravdu jednoznačný zápas. Arizona to bude mít hodně těžké.

Branky a nahrávky

54. Kadri (Makar), 54. Compher (Johnson, Ničuškin), 55. Rantanen (MacKinnon, Landeskog).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 - 14 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas 60:00

Darcy Kuemper (ARI) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

Nazem Kadri, Darcy Kuemper, Gabriel Landeskog

PHILADELPHIA FLYERS - MONTREAL CANADIENS

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Flyers potvrdili roli favorita, nic lehkého to nebylo

Série brankářů? První zápas ukázal, že by to přesně takhle mohlo být. Carter Hart i Carey Price chytali skvěle a bylo je těžké překonat. O jeden gól méně pustil mladší z této dvojice a dovedl Flyers k prvnímu vítězství v sérii.

Na vítězství měl velkou zásluhu i Jakub Voráček, který vstřelil úvodní branku utkání!

Branky a nahrávky

9. Voráček (Provorov, Giroux), 35. Farabee (Sanheim) – 35. Weber (Drouin, Gallagher).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 - 28 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, čas 59:57

Carey Price (MTL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, čas 58:54

Česká a slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) - 1+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 17:21

Tomáš Tatar (MTL) - 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 13:04

Tři hvězdy utkání

Carter Hart, Ivan Provorov, Jeff Petry

ST. LOUIS BLUES - VANCOUVER CANUCKS

2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Obhájci Stanley Cupu dostali na úvod tvrdou ránu

Nedisciplinovanost. Právě ta stála Blues úvodní zápas série. Vancouver nebyl opticky lepším týmem, nicméně dokázal využít hned tři přesilové hry a to rozhodlo o jeho vítězství.

St. Louis má rozhodně na čem pracovat. S podobnou morálkou by se s play-off loučilo velmi rychle.

Branky a nahrávky

17. Perron (Schenn, Pietrangelo), 30. Schwartz – 5. Horvat (Hughes, Miller), 29. Pettersson (Boeser, Horvat), 46. Stecher (Pearson, Boeser), 49. Horvat (Pearson), 60. Miller (Boeser, Tanev).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 - 22 | Přesilová hra: 1/3 – 3/6 | Trestné minuty: 22 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, čas 57:58

Jacob Markström (VAN) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, čas 59:57

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

Troy Stecher, Bo Horvat, Jacob Markström

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+