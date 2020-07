Francouz se utká o místo jedničky. Vytlačí Grubauera na coloradskou střídačku?

Opakovaně marodil, léčil různé šrámy. Od 15. února nechytal soutěžní zápas. Pokaždé ho solidně zastoupil Pavel Francouz, český gólman si dokonce svými výkony vybojoval novou smlouvu. Philippa Grubauera se přesto nevyplatí odepisovat, prostor mezi třemi tyčemi Colorada je jeho flek. Vždyť v této sezoně mu Avalanche platí za zastavování puků 3,9 milionů dolarů a vstupoval do ní jako jasná jednička.

Kdo bude krýt záda nadupanému mužstvu Lavin v play-off?

To je otázka, na níž nabízí coloradský kouč Jared Bednar šalamounskou odpověď. "Víte, oba jsou našimi brankářskými jedničkami. Rozhodneme se, až před námi bude úvodní zápas ve vyřazovacích bojích."

Kdo v těchto slovech cítí alibismus, má mylný dojem. Bednar je v situaci, kdy se mu unáhlené rozhodnutí už z principu jednoduše nevyplatí. Grubauer s Francouzem dlouho nechytali, osmadvacetiletý Němec se navíc vrací po zranění (byť na ledě byl už v březnu).

Kdo ví, v jakém světle se oba předvedou v tréninkových zápasech nebo třeba v "přípraváku" proti Minnesota Wild?

Bednar chce dát oběma konkurentům dostatečný prostor, aby se ukázali. Prostřídá je také v utkáních o pořadí v Západní konferenci, do nichž se Avs jako druhý tým po základní části kvalifikovali. Až poté má padnout definitivní verdikt.

"Oba měli v sezoně chvíle, kdy excelovali," chválí Bednar tandem Evropanů v maskách. Ví, že se může na oba spolehnout. A také to, že když jeden play-off začne, nikde není psáno, že ho také dochytá.

"Během pauzy NHL na sobě tvrdě makali, aby se dostali do té nejlepší fazony," smeká před Francouzem s Grubauerem, jejichž čísla ze základní části jsou srovnatelná, byť lehce mluví ve prospěch extraligového mistra z roku 2015.

Grubauerovi zase více lichotí analytické údaje.

Sám každopádně nevstupuje do tréninkového kempu s červeným hadrem před očima. Bitvu s Francouzem bere spíše smířlivě. "Není to buď já, nebo on. V play-off to bude především souboj našeho týmu proti soupeřům," připomíná.

Alespoň navenek se soustředí na týmový úspěch. Coloradu by rád pomohl až ke stříbrnému poháru. Znovu chce zažít tu opojnou euforii. Poprvé se radoval před dvěma lety, kdy jistil Bradena Holtbyho u washingtonských Capitals.

Změní se tentokrát jeho role?

Share on Google+