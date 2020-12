Giordano o divizi složené z kanadských týmů: Vytvoří to rivalitu a nenávist

Kvůli koronavirové situaci je už téměř jasné, že v nadcházející sezoně National Hockey League budou fanoušci sledovat divizi složenou ryze z kanadských mužstev. Jak se na tuto změnu těší samotní aktéři?

Specifická sezona, avšak i tak by měla nabídnout příznivcům nejlepší hokejové ligy vskutku peprný program. Sledovat pravidelně bitvy o Albertu a další typicky kanadské souboje? To lze odmítnou jen stěží.

Na častá střetnutí s kanadskými celky se těší také obránce a kapitán Calgary Flames Mark Giordano.

„Bude tam během zápasů mnohem více pošťuchování. To je přirozené, když hrajete se stejným týmem pořád dokola,“ vysvětluje kouzlo těchto bitev sedmatřicetiletý veterán v rozhovoru pro stanici Sportsnet.

Giordano na novém rozdělení vidí výhradně pozitiva. „Pro fanoušky to bude super rok. Když hrajete častěji proti sobě, vytváří to rivalitu a nenávist k druhému,“ myslí si zkušený kapitán Plamenů.

„Když se podíváte na NFL, kde se hraje šestnáct zápasů, tak každé utkání připomíná duel v play-off.“ V letošní sezoně National Hockey League je totiž naplánováno méně zápasů, pochopitelně se nestihne odehrát kompletní základní část.

„Během šestapadesáti zápasů není místo na zaváhání. Normálně můžete prohrát šest, sedm zápasů v řadě a následně to napravit, ale na tohle letos prostor nebude. Myslím, že to v těch týmech probudí to nejlepší. Bude to mimořádně soutěživý rok,“ glosuje vítěz Norris Trophy.

Share on Google+