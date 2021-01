Girgensons je po operaci. V nadcházející sezoně se na led nedostane

Nepříjemnou zprávu se dozvěděli hráči i členové vedení Buffala Sabres. Sedmadvacetiletý Zemgus Girgensons, který měl letos naskočit do své osmé sezony v NHL, se musel ve středu podrobit operaci a vynechá celý zkrácený ročník zámořské soutěže.

Girgensons utrpěl tento týden během tréninku zranění podkolenní šlachy a ve středu musel na operaci. Byť se chirurgický zákrok podle informací povedl na jedničku, čeká na lotyšského hokejistu minimálně půlroční zotavování.

Ve výsledku to znamená, že mu zcela jistě uteče základní část a také podstatná část případného play-off, do něhož však mají Sabres už mnoho let daleko. Prakticky tak přišel o celou zkrácenou sezonu.

„Můžeme doslova cítit, jakou díru zanechalo Zemgusovo zranění v našem týmu,“ uvedl trenér Buffala Ralph Krueger, který však zranění svého svěřence pojal jako možné povzbuzení pro celý tým. „Na tréninku jsem dnes všechny vyzval, aby každý zacelil kousíček této díry.“

„Chceme, aby s námi zůstal Zemgus v těsném kontaktu během svého léčení, protože je pro celou organizaci velmi důležitý, je to osobnost. Chceme ho mít během sezony poblíž a pomoci mu s návratem,“ dodal.

V podobném duchu na adresu Girgensonse hovořil i kapitán Jack Eichel. „Cítíme se kvůli němu hrozně. Je pro náš tým ohromně důležitý a pro celou naši sestavu je to obrovská ztráta, a to nejen na ledě, ale i mimo něj. Bude nám hodně chybět,“ podotkl.

Girgensons je pro Buffalo důležitý zejména na pozici bránícího útočníka. Právě obrana přitom bývá achillova pata celého výběru, který se navíc nepyšní nijak výraznou produktivitou.

Lotyšský útočník v NHL doposud odehrál 489 zápasů, ve kterých nastřílel 61 branek a 77 asistencí. V říjnu se od Sabres dočkal nové tříleté smlouvy v celkové hodnotě 6,6 milionů dolarů.

