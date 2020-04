GM Devils: Hughesova první sezona? Možná nebyl připraven na kvalitu obránců

V pouhých 18 letech se jako jednička draftu vrhl do NHL. Očekávání byla velká, měl od začátku pravidelně bodovat. Jenže Jacku Hughesovi premiérový ročník v nejlepší lize světa nevyšel podle představ. Což moc dobře ví také generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald, jehož mužstvo mladíčkovy výkony značně ovlivnilo.

„Jack Hughes se brzy stane zkušeným a připraveným hráčem na NHL, a to díky všem povedeným i nelehkým momentům v jeho nováčkovské sezoně,“ nepochyboval ve vyjádření pro server nhl.com Fitzgerald.

Proč to říká? Reaguje na kritiku (nutno dodat že oprávněnou) fanoušků i hokejových odborníků. Ti si nemohli nevšimnout častého Hughesova trápení. Na ledě rozhodně nebyl do počtu, ale 21 kanadských bodů (7+14) v 61 zápasech je na nejvýše draftovaného borce zkrátka málo. Bez problémů jej zastínil bratr Quinn Hughes ve Vancouveru i šikovný coloradský bek Cale Makar.

„Podle mě si Jack nemyslí, že by první sezonu v NHL podcenil,“ pokračoval Fitzgerald. „Ale nevím, jestli si to uvědomujete – a Jack by měl být tím, kdo si to uvědomí první –, jak dobří obránci v NHL nastupují. Nejsem si jistý, jestli byl na jejich rychlost a kvalitu připravený,“ hledal jednapadesátiletý muž odpověď na otázku, proč Hughesovi stále nedokončený ročník zhořkl.

Už na přelomu loňského a letošního kalendářního roku zaznívaly hlasy, že měl rodák z Orlanda aspoň jeden rok strávit v AHL a nasbírat tam zkušenosti potřebné pro zápolení v National Hockey League. Vyvstalo i zamyšlení, zda by mu neprospěl výlet v dresu USA na mistrovství světa dvacetiletých do Ostravy a Třince. K ničemu z toho nakonec nedošlo.

„Je to soutěživý a do hokeje nadšený kluk, kterého pohání touha být jedním z nejlepších hokejistů NHL. Jakmile docílí správné míry zkušeností a bude kompletně připraven, bude radost se na jeho výkony koukat,“ dodal Fitzgerald, jenž v lednu na postu generálního manažera Devils nahradil ostříleného Raye Shera.

Často trefoval tyčky

Je férové zmínit, že Hughesovy statistiky a celkově jeho hru významně ovlivnila situace New Jersey. Cílem Ďáblů bylo po velkých změnách na soupisce minimálně postoupit do play-off, ale místo toho se celou sezonu potloukali u dna Metropolitní divize. Patřili k nejhorším týmům ve Východní konferenci.

Ročník narození 2001 si tak příliš neužil vítězné atmosféry a pohody, jež by ho nakopla k častějšímu skórování a většímu počtu získaných asistencí. Když se trápí celý mančaft, těžko může sám o sobě vyniknout osmnáctiletý talent.

„Myslím si, že Jack zjistil, jak moc je tato liga pro osmnáctileté hokejisty těžká,“ líčil Tom Fitzgerald. „Ale i tak jsem moc hrdý na to, co v uplynulých měsících dokázal. Statistiky mohl mít o něco lepší, například trefil spoustu tyček, místo aby skóroval. Ale teď má čas zesílit, zrychlit a nabrat další potřebné zkušenosti. Pro tak mladého kluka neexistují limity v tom, jak moc se může posunout,“ tušil správně.

Nikdo neví, jestli Jack Hughes ještě dostane v aktuální sezoně šanci (stejně jako ostatní hokejisté) vyrukovat k utkáním NHL. Pokud ano, bude to maximálně na pár střetnutí. Už teď je však jisté, že klíčovou roli v rozvoji amerického reprezentanta sehraje ročník následující.

Musí ukázat, že se jedničkou draftu 2019 nestal náhodou. A že pouze potřebuje čas, aby hokejově rozkvetl.

