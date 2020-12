GM Penguins o perných časech: Nečekám žádné výměny

Dalo by se říct, že Jim Rutherford už zažil v NHL všechno. Pittsburgh dovedl z pozice generálního manažera ke třem Stanley Cupům a i přes to, že je stále aktivní, má už místo v Síni slávy. To, co se děje teď, je pro něj novinkou. Tak jako pro všechny. I u něj panuje nejistota, jak bude příští sezona vypadat.

Právě Rutherford patří k funkcionářům, kteří se nebojí udělat větší výměnu nebo výrazněji zasáhnout do týmu. Doba je ale tak nejistá, že ani tak zkušený činovník neví, co bude.

„Ani nevím, jestli v příští sezoně vůbec nějaké výměny proběhnou,“ přiznal.

„Bude se to podobat spíše fotbalu než hokeji,“ přirovnal dění v NHL k dění v NFL, ve které se výměny během sezony stávají pouze zřídka.

Rutherford během svého působení v Pittsburghu uskutečnil 53 výměn. 39 z nich bylo během sezony, zbytek po ní. Mezi ty nejvýraznější patřily rozhodně zisky Patrica Hörnqvista či Phila Kessela.

Nejaktivnější bývá pochopitelně při blížící se uzávěrce přestupů. Obecně zastává přístup, že pokud cítíte, že výměna týmu pomůže, neváhejte a hráče získejte.

Jak to ale bude nyní, když jsou například kanadské hranice zavřené, neví ani on.

„Možná se s postupem času začnou tahle opatření rozvolňovat. Teď to ale beru tak, jak to je. Proto chci mít na startu sezony v Pittsburghu co nejvíce hráčů, protože dostat se sem by potom pro někoho mohlo být velice složité,“ vysvětloval.

A také na tom začal pracovat. Řekl, že několik hráčů už v prostředí tréninkového centra trénuje. Kromě toho jsou všichni hráči, kteří mají jednocestný kontrakt, v Severní Americe. Tedy až na Jevgenije Malkina, jenž je s rodinou v Moskvě. Po příletu ho tak bude čekat dvoutýdenní karanténa.

Takováto pravidla jednoduše neobelstí ani Rutherford. Možná by mohl, ale to by musel vědět, co se bude dít dál. „Ale já opravdu nevím víc než ostatní,“ pokrčil rameny.

Nebyl by to ale on, kdyby ho výměny nelákaly.

„Jestli budeme mít dojem, že jsou místa, kde bychom mohli posílit, pak to hned uděláme,“ uzavřel.

