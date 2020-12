Gretzky má nový rekord: karta legendy se vydražila za víc než milion dolarů

Wayne Gretzky k dnešnímu dni drží 61 hokejových rekordů. Přestože jeho kariéra je dávno minulostí, před pár dny mu do sbírky přibylo další prvenství – Kanaďanova nováčkovská kartička ze sezony 1978/1979 se stala první hokejovou kartou v historii, která byla vydražena za více než milion dolarů. Konkrétně za ni vítěz aukce utratil 1.29 milionů.

V přepočtu jde o částku vyšší než 28 milionů korun. Ano, tolik peněz někdo opravdu zaplatil za hokejovou kartu o velikosti pár centimetrů. Na první pohled k nevíře, ale vzhledem k unikátnosti tohoto sběratelského předmětu se není čemu divit.

Co že je to vlastně za kousek? Gretzkyho nováčkovská karta O-Pee-Chee z prvního ročníku, kdy naskočil do National Hockey League. Existuje pouze omezený počet kopií, údajně ještě méně než u nováčkovské karty legendárního basketbalisty Michela Jordana.

Naposledy se tento skvost prodal v roce 2016 za cenu 465 tisíc dolarů, tedy za několikanásobně nižší částku než letos.

Cenu Gretzkyho karty v nedávné aukci ale zvedl mimo jiné fakt, že šlo o kousek v nejlepším možném stavu zachovalosti. Takové kartičky totiž mají mnohonásobně vyšší hodnotu než částečně poškozené artefakty. Dle aukční síně Heritage Auctions, která prodej pořádala, na světě existuje už jen jedna další nováčkovská karta nejlepšího hokejisty všech dob v tak dobrém stavu.

Rostou ceny i jiných karet

„Baseball má ve sběratelství delší historii, a tím pádem spoustu vzácných karet, ale i hokeji patří na trhu velké místo. Gretzkyho nováčkovská kartička se rozhodně řadí k tomu nejlepšímu v historii sbírání sportovních karet,“ řekl pro The Canadian Press Chris Ivy z Heritage Auctions.

Ve skutečnosti není příliš překvapivé, že cena kartičky s Waynem Gretzkym vystoupala tak vysoko – v poslední době rostou ceny i u jiných hokejových karet. Vášniví (a hlavně bohatší) sběratelé kompletují série a jsou za chybějící kusy ochotní zaplatit vysoké částky. Někteří navíc tímto způsobem v nejisté době pandemie investují.

„Máme velkou radost, že se karta prodala za téměř 1.3 milionů dolarů. Mohla se snadno vydražit za 1.1 milionů, ale taky za 1.6 milionů, vždycky je to pouze o tom, kdo a kolik peněz v dané chvíli nabídne. Wayne Gretzky si každopádně zaslouží, aby jeho karta byla tou, která je prodána za nejvyšší cenu v historii hokejového sběratelství.

Vydraží ji někdo v budoucnu za ještě vyšší částku?

Share on Google+