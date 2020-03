Hašek na Hrad? Dominátor nyní kandidaturu skutečně zvažuje

Už je to 22 let, co se čeští hokejisté vrátili z Nagana jako polobohové, kteří porazili na nejprestižnějším hokejovém turnaji všechny hvězdné mocnosti. Haška chtěli lidé na Hrad, sám prezident Havel o tom rád vtipkoval. Jenže teď tahle „sranda“ možná nabere zcela jiných obrátek. Bývalý brankář totiž kandidaturu nezavrhuje.

Možná si vzal řeč Václava Havla k srdci. Sám mu totiž tehdy volal se slovy: „Nevím, jak dlouho tady ještě budu. Všichni křičí, že byste tady měl sedět vy.“

Sám Hašek je velmi cílevědomý člověk, pořád chce být úspěšný a zkoušet nové věci. „Jen tak hrát golf nebo být na jachtě vydržím maximálně dva týdny. Musím něco dělat, vytvářet a vidět u toho progres.“ Právě proto si ještě během aktivní hráčské kariéry založil vlastní textilní společnost, která vyráběla oděv pod názvem Dominator. Hašek do ní investoval přes 3,5 milionu dolarů (86 milionů korun) a po letech finančních ztrát podnik zavřel.

Poté, co se vrátil ze zámoří a po roční pauze podepsal smlouvu s Pardubicemi a následující sezónu strávil v dresu Spartaku Moskva, začal podnikat znovu. Firma Smarty je mnohem úspěšnější než Haškův první pokus s oblečením. Energetické nápoje a limonády se po celém Česku úspěšně prodávají. Hašek ovšem popisuje, že prorazit není lehké.

„Musíte najít nějakou mezírku a té využít. Být úspěšný je velmi těžké, stabilizované společnosti jako Coca-Cola či Pepsi jsou známé po celém světě. U nás je navíc velmi populární například Kofola nebo Mattoni,“ řekl pro server The Athletic.

„Po skončení kariéry jsem nechtěl dělat trenéra nebo rozhodčího. Ano, stále hokej hraji, ale už pouze pro zábavu. Chtěl jsem prostě dělat něco jiného.“ Nejdřív to vypadalo, že se na trhu neuchytí, textil nevyšel. Píle a vytrvalost ale přinesla druhý návrh a ten se už prosadil. Podobně krušné začátky měl ale i v hokeji, respektive v Severní Americe.

Kvůli totalitnímu režimu se za moře dostal až po revoluci, sedm let od momentu, kdy byl v 10. kole jako 199. v pořadí draftován Chicagem. Válel v dresu Pardubic a Jihlavy, ovšem fanouškům v Americe byl spíše pro smích. Jeho styl byl více než unikátní, kouč Mike Keenan mu řekl, ať si zvyká na místní hokej. Proto strávil první dvě sezóny na farmě v Indianapolis. Tehdy ještě československý brankář odehrál během těchto ročníků 25 zápasů v NHL, vedení ale nepřesvědčil.

„Vzpomínám si, že jsem hlavně zpočátku volal trenéru Keenanovi, že pokud mě nechtějí, tak ať mě nechají jít zpátky do Evropy, kde bych chytal pravidelně,“ pravil. Cesta na starý kontinent se ale nekonala, místo toho byl Hašek vyměněn do Buffala za Christiana Ruuttua a Stephane Beauregarda.

„Haška jsme chtěli od března,“ komentoval srpnový trejd generální manažer Sabres Gerry Meehan. „Jednali jsme o něm ale spíše v návalech,“ pokračoval upřímně. I tak se ale nakonec rozhodl výměnu provést. A udělal dobře.

„Nevěděl jsem, co mám od výměny očekávat. Ale nakonec se ukázalo, že přesun do Buffala byla ta nejlepší věc, co se mi mohla stát,“ neskrýval Hašek nadšení ani po letech. V oblasti Niagarských vodopádů strávil úžasných devět let. Stala se z něj právoplatná jednička, šestkrát získal Vezinovu trofej za nejlepšího brankáře, dvakrát pak Hart Trophy i Ted Lindsay Trophy za nejužitečnějšího hráče.

Chybělo mu jediné. Stanley Cup. Proto Hašek požádal o výměnu a skončil v Detroitu. „Měli jsme trochu starší tým, lidé v nás už moc nevěřili. Říkali, že jsme za zenitem.“ Možná to partu okolo Yzermana, Cheliose, Hulla a Lidströma ještě více semklo a Stanley Cup nakonec získala. „Byl to pro mě nezapomenutelný moment,“ prohlásil.

Následující sezónu Hašek vynechal, ale hokej mu velmi chyběl. Do Detroitu se tedy vrátil, následovala výluka a posléze stáž v Ottawě. Svůj druhý a poslední Stanley Cup vyhrál znovu s Detroitem v roce 2008. Za další tři roky ukončil kariéru a následovala orientace směrem k podnikání.

Co teď? Spojení Dominik Hašek – Prezident České republiky možná bude zase relevantní.

„Člověk musí mít motivaci a hlavně důvod, aby mohl vstoupit do politiky. Jako brankář jsem měl zodpovědnost za celý tým. Měl jsem rád práci s lidmi, spoluhráči i fanoušky. Toto jsou hodnoty, které do práce politika nebo prezidenta můžete přenést.“

Člen hokejové Síně slávy kandidaturu skutečně zvažuje. „Nevyloučil jsem to. Pořád přemýšlím, co dobrého by prezident mohl pro společnost udělat. Při dalších volbách kandidovat neplánuju, ovšem nevím, jak se budu cítit za sedm let,“ řekl.

Prezidentské volby se konají jednou za pět let. Nejbližší budou v roce 2023, volební lístek se jménem Dominik Hašek se možná objeví v roce 2028.

„Vidím věci, které by udělaly naši zemi lepší. Věřím, že bych je mohl uskutečnit, pokud bych k tomu dostal příležitost. Prezident by měl mít založenou mysl na tom, že chce společnost spojovat a mít snahu nacházet prospěšné věci pro stát, ne na vzájemné nenávisti jedné a druhé skupiny.“

„Pro mě je velmi obtížné nechat si názor pro sebe. Řekl bych, že je skoro povinnost ho říct nahlas. Pokud prohlásíte něco, v co věříte, stůjte si za tím,“ vzkazuje.

