Hertl by chtěl být rychlý jako McDavid, co řekly ostatní hvězdy?

Není žádným překvapením, že i nejlepší hráči na planetě cítí ve svých dovednostech určité rezervy a ačkoliv v jednom směru mohou vynikat, ve druhém si přejí zlepšit vlastnosti, které nepatří mezi jejich nejsilnější stránky. Na instagramovém kanálu NHL se objevilo video, kde vybraní hokejisté odpovídali na otázku, kterou schopnost jiného hráče by chtěli mít právě oni. Mezi hrstkou vybraných se na videu představuje i Tomáš Hertl jako jediný český zástupce.

Nejčastější touha hráčů severoamerické soutěže ukazovala na neskutečně rychlé bruslení Connora McDavida, větší počet příznivců si však našly i šikovné ručičky Patricka Kanea či střela Alexandra Ovečkina. Mezi obdivovatele amerického útočníka patří například Rasmus Dahlin či Auston Matthews, jenž by však nejraději ruce Kanea zkombinoval s rychlostí McDavida.

Islanderský forward Mathew Barzal by také rád skloubil šikovné ruce a střelu Ovečkina. Sám Patrick Kane, jehož šikovné ruce byly také často zmiňovanou touhou naopak od ostatních zvolil jinou cestu. Dle jeho slov by rád disponoval takovou technikou bruslení jako Mathew Barzal. Dylan Larkin z Detroitu si dle očekávání nezvolil rychlost útočníka Edmontonu, jelikož sám je považován za jednoho z nejrychlejších hráčů v lize. Naopak ukázal na střelu ruského kanonýra.

Ryan Nugent-Hopkins zalichotil svému spoluhráči z Edmontonu, když ukázal na jeho rychlost, zároveň ale pochválil i střelu Ovečkina. Jacob Slavin z Caroliny si myslí, že jeho střela nedosahuje takových kvalit, tudíž by rád disponoval tak účinnou jako Ovečkin. Nikolaj Ehlers by sice také rád sáhnul po lepším zakončení, ovšem nikoliv takovém, jakým disponuje útočník Washingtonu, nýbrž jeho spoluhráč Patrick Laine.

I Jonathan Marchessault nešel se stádem. Dle jeho slov se mu líbí myšlení Marka Stonea - jeho spoluhráče z Las Vegas. John Klinberg by zase rád pálil jako Shea Weber. Kandidát na Calder Trophy Cale Makar by rád napodobil svého parťáka MacKinnona v bruslení a rychlé střele zápěstím. Sidney Crosby se vyjádřil, že by chtěl být rychlejší, ale že si není jistý, jestli jako McDavid či MacKinnon. Jediný český hráč na videu Tomáš Hertl by si vybral stejně jako kapitán Tučňáků.

Nejvíce z celého videa překvapil svou odpovědí Alexandr Ovečkin, který by rád byl rychlejší, ale ne tak moc jako Connor McDavid. Nakonec za ideál označil bruslení Nikity Kučerova v kombinace s jeho šikovnýma rukama. Na celé video se můžete podívat na IGTV oficiálního kanálu NHL.

