Hlinka, Suhonen... Grönborg? Strůjce zlaté švédské éry se smluvní doložkou hlásí o NHL

Vyhrát s Lions základní část švýcarské ligy? Splněno. Podepsat s vedením klubu smlouvu do roku 2023? Taktéž splněno. Dotlačit ZSC k vítězství v play-off? Odloženo na rok 2021. Takto vypadá checklist uznávaného švédského odborníka Rikarda Grönborga po letošní zkrácené sezoně.

Velmi významným bodem je zejména nová smlouva v nejlépe hrajícím celku letošní základní části NLA, kterou známý motivátor ve středu podškrábl. Začne platit až na počátku ledna 2022, kdy zároveň končí současný kontrakt Rikarda Grönborga. A právě do konce roku 2021 může švédský trenér využít vyjednanou smluvní doložku, která mu umožňuje případný odchod do NHL.

Dvacetiletý půst Evropanů

To samozřejmě pořád nemusí nic znamenat. O evropské kouče a vůbec funkcionáře v zámoří není valný zájem. Blíží se dvacetileté výročí od chvíle, kdy místo na střídačce Pittsburghu po čtyřech úvodních porážkách sezony 2001/02 vyklidil Ivan Hlinka. Žádný další vojevůdce narozený na Starém kontinentu na něj dodnes nenavázal.

„Je to jen otázka času, kdy se v NHL zase objeví evropský trenér,” řekl Grönborg v listopadu stránce Hokej.cz. „Evropa produkuje mnoho skvělých hokejistů, takže to je jen otázka času. Kdokoliv to bude, prolomí bariéru.”

Grönborg má na zavádění revolučních myšlenek nejlepší předpoklady. V 52 letech patří stále k mladší generaci trenérů, přesto už mu sedá prach na tři zlaté medaile ze světových šampionátů. Od ruského mistrovství světa v roce 2008, kdy ikonický vousáč působil u seniorské reprezentace poprvé v roli skauta, chybělo Švédsko jen pětkrát na stupních vítězů. Lepší bilanci si za dlouhých 11 let vypracovalo jen Rusko.

Coby hlavní reprezentační kouč Grönborg přivedl švédský tým k mistrovskému poháru hned ve dvou ze tří případů. Skvělé služby odváděl i u mládežnických výběrů.

Uplynulý ročník navíc ukázal, že je schopný své úspěchy bez problému přenést i na klubovou úroveň. Curych nastřílel v 50 zápasech 166 branek, vůbec nejvíce v celé soutěži. Díky skvělému závěru, kdy z posledních sedmi partií prohrál jedinou, nakonec slavil i celkové prvenství v ligové tabulce.

Překoná finského kolegu?

Jenže je tu jedna okolnost, která dělá Grönborgův počin daleko hodnotnějším, než se na první pohled zdá. Lions ještě v minulé sezoně hráli ve skupině o záchranu. Skončili až na 10. pozici.

„Všichni mi říkali, že to je ta nejtěžší práce v Evropě,” přiznává šéf Curychu. „Jedná se o obrovskou organizaci s velkým očekáváním. Před rokem se jim nedařilo a já to chtěl zvrátit.”

To se Grönborgovi povedlo skvěle. Dodatkem ve své čerstvé smlouvě si jasně říká o to, aby za necelé dva roky dostal ještě těžší výzvu ze zámoří. Navázal by tak na jiného Seveřana Alpa Suhonena, který však v úloze hlavního trenéra Chicaga nevydržel pro srdeční problémy ani rok. Později vedl mimo jiné Bánskou Bystrici.

Na rozdíl od jiných Evropanů se Rikard Grönborg, bývalý obránce a posléze asistent St. Cloud State University, velmi dobře kamarádí s angličtinou. Stačí se podívat do jeho pasu. Vzal si Američanku a vlastní tak kromě švédského i občanství Spojených států. K tomu deset let trénoval kluby napříč Severní Amerikou. Pod svou taktovkou vedl hráče na univerzitě ve Wisconsinu, čtyři sezony pracoval v soutěži AWHL a následně jeden rok pomáhal s vývojem hokejistů u týmu Spokane Chiefs.

Teď už jen musí čekat na vyzvánění telefonu a hlas jednoho z 31 generálních manažerů.

