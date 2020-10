Hoffman a spol., aneb Kdo je ještě bez angažmá?

Letošní trh s volnými hráči je velmi specifický. Nejen, že se řadí mezi obecně slabší, ale také je neobvykle zařazen do října, a to kvůli koronavirové krizi. Jistě, některé hvězdy už jsou z trhu pryč, nicméně některé jsou stále k dispozici. Dnes se podíváme na ty nejzajímavější hráče, kteří ještě čekají na tu správnou nabídku.

Mike Hoffman, 30 let, levé křídlo

Jako prvního musíme pochopitelně zmínit Mikea Hoffmana. Loni hrál na Floridě s platem 5,65 milionů dolarů. Prezentuje se hlavně jako střelec, když loni vstřelil 29 branek, rok předtím pak 36. Jeho největším problémem je asi nekonzistentnost, nicméně v posledních šesti letech se mu jenom jednou stalo, že by vstřelil méně než 26 branek.

Kam by mohl zamířit? Spekuluje se o zájmu Bruins, nicméně zajímavou možností je i Ottawa, která ho draftovala i vypiplala.

Anthony Duclair, 25 let, levé křídlo

Duclair udělal před otevřením trhu velice zajímavé rozhodnutí, jelikož se rozhodl, že nechce ani novou smlouvu, ani k arbitráži, a tak se stal nechráněným volným hráčem. Má za sebou parádní sezonu, ve které vstřelil 23 branek a přidal 17 asistencí. Tak proč ještě nikde nepodepsal? Možná má vysoké platové nároky, nicméně problém může být jeho povaha a přístup. Vystřídat pět týmů za šest let, to o něčem svědčí.

Kam by mohl zamířit? Smysl by dával návrat do Columbusu, kde by si mohl zahrát se svým parťákem z Arizony Maxem Domim. Hodit by se také mohl Nashvillu, jelikož ten v současnosti trpí na nedostatek skórujících křídel.

Jevgenij Dadonov, 31 let, křídlo

Rus je jedním z nejméně doceněných hráčů současné NHL. Do ligy se dostal později, několik let hrál ještě v Rusku, nicméně ve třech sezonách, kdy v NHL působí, vstřelil 81 branek. Toto číslo je srovnatelné například s Panarinem nebo Eichelem. Tak kde je háček? Jeho obrana. Loni byl druhým nejhorším hráčem Floridy ve statistice +/-.

Kam by mohl zamířit? Například do Bostonu, kde hledají alternativy za Pastrňáka a Marchanda. Mohl by být levnější variantou než Mike Hoffman.

Travis Hamonic, 30 let, obránce

Velmi zajímavé jméno. Hamonic patří mezi stálice, v NHL je zavedeným jménem a v Calgary, kde naposledy působil, byl jasnou součástí sestavy. U něj je pravděpodobně problém jinde než v platu či délce smlouvy. Hamonic totiž v létě odmítl naskočit do play off, a to kvůli obavám z koronaviru. Pro jakýkoliv tým je tak riskantní ho podepisovat, jelikož není jisté, zda změní názor.

Kam by mohl zamířit? Jelikož se cítí bezpečněji v Kanadě, nikde jinde asi nepodepíše. Možností je například návrat do Calgary, které přišlo o T. J. Brodieho. Obránce hledá také Winnipeg.

Sami Vatanen, 29 let, obránce

Vatanen patří mezi ofenzivněji laděné obránce. Cizí mu není obzvlášť přesilovka, dokáže sbírat také hodně bodů. Kromě toho ale bývá velmi často zraněný, v posledních dvou sezonách byl nucen vynechat rovnou 45 utkání. Možná právě to je ten důvod, proč si týmy hledající tento typ obránců vybrali spíše Barrieho, Shattenkirka nebo Brodieho.

Kam by mohl zamířit? Parádně by se hodil do Ottawy, která k Thomasi Chabotovi potřebuje dalšího zvučnějšího obránce. Minimálně do doby, než budou připraveni Erik Brannstrom, Jake Sanderson či Lassi Thomson.

Corey Perry, 35 let, útočník

Letošní trh je také plný veteránů. Od Joea Thorntona, přes Ryana Millera až po Coreyho Perryho. Právě poslední jmenovaný by mezi týmy mohl vzbuzovat hodně rozruchu. Poté, co byl Perry vyplacen Anaheimem, se upsal Dallasu. Zde mu honba za Pohárem nevyšla. Letos Stars padli těsně pod vrcholem, nicméně Perry ukázal, že na to stále má. 21 bodů v základní části, 9 bodů v play off. A hlavně má kupu zkušeností.

Kam by mohl zamířit? Je to jednoduché. Do každého týmu, který má oči upřené na Stanley Cup.

Andreas Athanasiou, 26 let, levé křídlo

Po sezoně 2018/19 byla otázka jasná. Výkřik do tmy, nebo zrození nového střelce? Athanasiou totiž dokázal v tomto ročníku vstřelit 30 branek. Bohužel pro něj se ukazuje, že to byla spíše první možnost. V uplynulém ročníku vstřelil 10 gólů za Detroit, po výměně do Oilers jenom jeden jediný. Se správnými spoluhráči by ale klidně mohl chytit starou formu, navíc nebude extra drahý.

Kam by mohl zamířit? Athanasiou by mohl nahradit Hoffmana s Dadonovem na Floridě. Možností je také zastávat Duclairovu roli v Ottawě.

Další zajímavá jména: Erik Haula, Mikael Granlund, Zdeno Chára, Ilja Kovalčuk, Alex Galchenyuk, Cody Ceci.

