Hoffman vyhlíží roční smlouvu. Kdo by nechtěl třicetigólového střelce? ptá se agent

Už téměř dva týdny uplynuly od otevření trhu s volnými hráči, Mike Hoffman ale na nové působiště stále čeká. Podle informací agenta Roberta Hoopera je ale zájem o jeho klienta velký, údajně kolem něj kroužilo až třináct týmů.

Z toho zhruba šest se o Hoffmana zajímá intenzivně. Dohoda ale na stole pořád není. „Myslím, že kluby jsou teď trochu paralyzovány nízkým platovým stropem,“ říká Hooper pro web The Athletic.

Hlavní předností třicetiletého útočníka je střelecký instinkt. Od sezony 2014/15 pravidelně atakuje hranici třiceti branek, překonal ji pouze před dvěma lety. Ve zkrácené základní části se pak jeho bilance zastavila na 29 brankách.

„Kdo by v sestavě nechtěl třicetigólového střelce?“ ptá se Hoffmanův agent. „Zvedněte ruku.“

Rodák z Kitcheneru by mohl podepsat podobný kontrakt jako Taylor Hall. Ten se před nedávnem na rok upsal Buffalu, za tu dobu si vydělá osm milionů dolarů. Zvolí Hoffman stejnou cestu?

„S ročním kontraktem nejsou žádné problémy. Když se chystáte podepsat jen na rok, tak je zřejmé, že se chcete dostat do dobré situace, protože se příští rok na trh vrátíte,“ vysvětluje Hooper.

Mezi hlavními zájemci by podle informací webu The Athletic měli být Blue Jackets, Bruins nebo Predators. Ve hře by mohla být i Florida, která podpis svého nejlepšího střelce z posledních dvou sezon nevyloučila.

„Myslím, že některé týmy by Mikea rády měly na soupisce, ale mají potíže udělat pro něj místo. Zpětná vazba však byla velmi pozitivní. Jde jen o to, aby si to sedlo,“ zakončuje Hoffmanův agent.

