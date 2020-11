Hokejová virtuální realita okouzlila gólmany NHL. Používá ji Grubauer i Merzlikins

Zlaté české ručičky (a mozky) zase jednou prorazily do světa. Sense Arena, technologie s virtuální realitou pro hokejisty, už loni sklidila první úspěchy i v NHL. Jenže během koronavirové pandemie se produkt z České republiky stává stále oblíbenějším, zvláště mezi brankáři National Hockey League. Jeho výhody jsou teď vidět víc než kdy jindy.

Moderní tréninkovou platformu s virtuální realitou Sense Arena v NHL jako první rozjeli Vegas Golden Knights, a to před více než rokem. Ostatně jsme o tom psali zde.

Od těch časů se událo hodně věcí nejen na poli hokeje a ve světě, ale také u technologického startupu Sense Arena. Společnost v létě přišla se speciální verzí přístroje pro brankáře, která maskované muže posune v chytání o kus dál i v době, kdy je dobře známé okolnosti nepustí k tréninkům na led. Už nyní jsou prodané desítky kusů gólmanské Sense Areny.

Funguje to jednoduše: brankáři mohou trénovat buď se svými kouči, nebo v pohodlí domova, aniž by na sebe museli navlékat hokejovou výstroj (ale Sense Arenu lze využívat i s ní). Gólman si nasadí brýle s virtuální realitou, vezme do rukou ovladače a vzdoruje virtuálním situacím, které věrohodně připomínají dění na ledě. Sleduje pohyb a nahrávky virtuálních hráčů, následně zastavuje jejich střely.

Sense Arenu nyní používá už 10 elitních brankářů, mezi nimi i coloradský Philipp Grubauer, talent Elvis Merzlikins z Columbusu nebo Antoine Bibeau, jehož práva na úrovni NHL drží Carolina Hurricanes.





„Když si Sense Arenu nasadíte, objevíte se v brance uprostřed haly v NHL. Jakmile kouknete kolem sebe, vidíte skutečnou arénu. Jsem až šokovaný, jak reálné to je,“ líčil pro web nhl.com zážitky z gólmanské virtuální reality Bibeau. „Kromě chytání střel virtuálních střelců můžete absolvovat i cvičení na rychlé reakce, pro brankáře je to opravdu parádní nástroj,“ pokračoval ve chvále.

Sada Sense Areny pro brankáře dostala u řady klubů a jedinců zelenou i díky nižší ceně. Na rozdíl od první varianty pro obránce a útočníky vyjde mnohem levněji. Na trhu je dostupná jak verze pro týmy, tak pro domácnosti.

Platformu od Sense Areny si oblíbil mimo jiné Bill Ranford, brankářský kouč Los Angeles Kings. Několik gólmanů kalifornského klubu tak s virtuální realitou pracuje několik týdnů a dle všeho jsou nadmíru spokojení. Například dvacetiletý mladík Jacob Ingham, jenž patří Kings a nyní působí v barvách Eisbärenu Berlín, si vzal Sense Arenu s sebou do Německa a pomáhá mu k lepším výkonům.

„Jacob použil Sense Arenu, další den šel na klasický trénink a skoro nemohl věřit, jak dobře se mu během něj sledoval puk. Brýle virtuální reality vás totiž celou dob nutí pohybovat hlavou a koukat se tam, kde je zrovna kotouč, což se pak odrazí i při reálném chytání,“ měl jasno Bill Ranford.

Je dost možné, že zanedlouho bude hokejovou virtuální realitu používat většina brankářů NHL a stane se běžnou součástí tréninku. Stejně jako lidé všude na světě přizpůsobují svá povolání koronavirové situaci a pracují z domů, i hokejové řemeslo se v nelehké době posouvá kupředu rychleji než za normálních okolností.





