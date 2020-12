Holtby? Jedničkou chci být já, hlásí Demko

Vancouver Canucks čeká v příští sezoně v jejich brankovišti zajímavá podívaná. O místo jedničky totiž budou bojovat dva vynikající brankáři. Thatcher Demko v uplynulé sezoně kryl záda Jacobu Markströmovi, v té následující by měl pak Demko soupeřit s Bradenem Holtbym, jehož Canucks ulovili na trhu s volnými hráči. Demko už ale nikomu dvojku dělat nechce.

„V sázce je toho hodně. Těším se na to, až spolu budeme soupeřit o post jedničky,“ cituje Demka Sportsnet. „Chci být ve Vancouveru co nejdéle to půjde. Chci být hráč, na kterého se bude moct tým spolehnout.“

O jeho odhodlání svědčí i fakt, že neponechává nic náhodě. Celý podzim totiž trénuje přímo ve Vancouveru a nikoliv v domovském San Diegu. Důvod je jednoduchý. Před tréninkovým kempem by musel být dva týdny v izolaci.

Demko si na pozici jedničky věří. A oprávněně. Američan, kterého si Canucks v roce 2014 vybrali ve druhém kole draftu, naplno zaujal v posledním play off.

Když se totiž v druhém kole proti Vegas Markström zranil, Demko naskočil a téměř svůj tým dovedl k obratu série. Kdyby Vancouver v sedmém zápase nepromarnil vedení 3:0, možná by pohádka pokračovala až do konce.

Demko se však neměl za co stydět. V těchto třech zápasech měl procentuální úspěšnost zákroků 98,4 a v šestém zápase dokonce díky 48 zákrokům udržel nulu.

„Myslím, že své kvality naplno ukázal nejen mně, ale také celému týmu, fanouškům i médiím,“ chválil Demka generální manažer Canucks Jim Benning.

„Věřili jsme, že je takových výkonů schopný, ale bylo fantastické to během těch tří zápasů vidět na vlastní oči,“ dodal ještě zkušený funkcionář.

Mnozí fanoušci už viděli Demka jako jasnou jedničku, nicméně příchodem Holtbyho se mu situace maličko zkomplikovala. Demkovo sebevědomí to ale nijak nepoškodilo.

„Ty zápasy jsem viděl několikrát, zákroky znám nazpaměť. Nejdůležitější z toho je ale to, jak mě to posilnilo psychicky,“ vysvětluje Demko. „Dost si teď věřím, což je v kariéře důležité. Dokázal jsem sám sobě, že dokážu odehrát těžké zápasy. Byl to velký krok kupředu.“

