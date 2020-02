Holtby se trápí, Capitals ho přesto vyměnit nechtějí. Zůstane ve Washingtonu i příští rok?

Uzávěrka přestupů se nezadržitelně blíží, všechny spekulace ohledně výměn tedy stále narůstají. Pro některé týmy by mohl být zajímavou možností Braden Holtby, který se po sezoně stane neomezeně volným hráčem. Generální manažer Washingtonu ale ve středu znovu zopakoval, že držitele Vezina Trophy z roku 2016 vyměnit neplánuje.

Capitals mají každoročně nejvyšší ambice a další útok na Stanley Cup se z jejich strany dá očekávat i letos. V úterý tak ze San Jose získali obránce Brendena Dillona, na západ obratem zamířily výběry ve druhém kole draftu 2020 a podmíněný výběr ve třetím kole draftu 2021.

Podle dostupných informací klub doufá v další změny, údajně by ale neměly zahrnovat brankáře Bradena Holtbyho. „Jak to předvídat?“ řekl generální manažer Brian MacLellan na otázku ohledně další aktivity Caps na trhu.

„Někdy přijdou nečekané hovory, ze kterých něco vzejde. Je těžké říct, co přesně uděláme, ale jsme otevřeni jakýmkoliv konverzacím, které zrovna vedeme,“ pokračoval MacLellan.

Holtbymu na konci ročníku vyprší pětiletá smlouva na celkem 30,5 milionů dolarů. Z osobního hlediska prožívá třicetiletý gólman nejhorší sezonu v National Hockey League: jeho úspěšnost zákroků činí 89,7 % a průměrně obdrží 3,11 gólů na zápas.

Washington přesto o výměně dlouholeté jedničky nepřemýšlí, a to ani vzhledem k dobrým výkonům druhého brankáře Ilji Samsonova. MacLellan s Holtbym počítá na play off, v němž se zkušenému gólmanovi obvykle velmi daří.

„Myslím, že je to celý rok stejné. Je to náš kluk a my se s ním pokusíme zaútočit na Stanley Cup,“ pravil generální manažer Caps. „Na konci roku ho potřebujeme v co nejlepší formě.“

Jedním z aspektů, které by mu mohly pomoct k lepším výkonům, je právě příchod Dillona. „Naše hra v předbrankovém prostoru byla frustrující,“ nechal se slyšet MacLellan. „Myslím, že před brankou odvádí skvělou práci. Snad jsme to skrz něj vyřešili.“

I přes důvěru washingtonského vedení zůstává zatím Holtbyho budoucnost nejistá. „Myslím, že s Bradenem si na konci roku sedneme a uvidíme, kde budeme,“ nastínil jednašedesátiletý funkcionář.

„Samsonov byl skvělý ale pořád je to mladý brankář. Je to jeho první sezona, stále se vyvíjí. Na konci roku si tedy sedneme a všechno vyhodnotíme,“ uzavřel.

