Horvat oslavil narození syna, teď se soustředí na play off. Naším cílem je Stanley Cup, hlásí

Před pár dny prožíval jedno z nejhezčích období svého života, po týdnu ale následovalo přetěžké loučení. Bo Horvat společně s manželkou přivítal na světe syna Gunnara, už po týdnu se ale musel vrátit ke svým spoluhráčům z Vancouveru. V tuto chvíli není jasné, kdy svoji rodinu uvidí znovu.

„Věděl jsem, že to bude těžké,“ přiznal pětadvacetiletý útočník ve středu v konferenčním hovoru. „Ale nevíte, jaké to bude, dokud se to skutečně nestane. Odjezd v neděli byl jedním z nejtěžších dnů, kterými jsem si musel projít a nechat rodinu za sebou. Doufejme, že na konci toho všeho ho dám do Stanley Cupu a všechno bude v pořádku.“

Kdy se Horvat vrátí domů, je momentálně skutečně těžké predikovat. Pokud se Canucks bude dařit, tak je klidně možné, že svoje blízké neuvidí několik měsíců. „Snažím se s nimi volat přes FaceTime skoro každou vteřinu. Chci s ním tímhle způsobem zůstat v kontaktu. Snad na mě nezapomene.“

Kanadský hokejista se nyní musí mentálně připravit na vyřazovací část, o které se řada hráčů vyjádřila, že bude nejtěžší v jejich životě. Mladému týmu Vancouveru stojí v cestě nevyzpytatelná Minnesota, kanadská organizace čeká na účast v klasickém play off od roku 2015.

„Bude to těžké. Mají velmi dobrý tým a před pandemií se opravdu začínali rozjíždět. Jsem si jistý, že na nás budou připraveni, stejně jako my budeme připraveni na ně. Mají několik dobrých hráčů se zkušenostmi z play off, takže budeme muset hrát co nejlépe,“ přemítal Horvat.

V kádru Nucks oproti tomu množství hráčů neodehrálo v play off ani minutu. Elias Pettersson, Brock Boeser, Quinn Hughes nebo Jacob Markström, tihle všichni na svou první šanci čekají. Ani Horvat nemá mnoho zkušeností, pouze ve své nováčkovské sezoně zvládl v play off šest duelů.

„Pamatuju si, že to byl nejzábavnější hokej, jaký jsem kdy hrál. Prostě všechno je na jiné úrovni, v té době hraju svůj nejlepší hokej. Nemůžu se dočkat, až si v play off zase zahraju,“ nezastíral.

„Naším cílem je vyhrávat zápasy, a nakonec nad hlavu zvednout Stanley Cup. Organizace si to zaslouží, spoluhráči si to zaslouží a město si to zaslouží, takže se o to musíme pokusit,“ zakončil kapitán Kosatek.

Čtěte také:

Ruská hvězda se upíše Minnesotě, byť do NHL nesmí. Co Sorokin a Romanov?

Devils našli trenéra. Na střídačce New Jersey bude stát Lindy Ruff

Share on Google+