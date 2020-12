Hospodaření NHL: Dotek starých „výlukových“ časů. A bude hůř!

Posledních několik let si NHL zvykla na trvalý růst. Co si budeme namlouvat, víra v neomezené možnosti a neustálé navyšování platů a zisků je globálním hříchem. Generální manažeři NHL už s ním v mnoha případech kalkulovali a dávali hráčům smlouvy, které při stagnujícím platovém stropu prakticky znemožňují další operace. Všichni věřili, že strop poroste.

Jenomže on teď stojí.

A příjmy klesají.

V roce 2004, těsně před výlukou, nazval jeden renomovaný finanční auditor při pohledu do finančních knih NHL „džunglí“ (doslova „bush“). V sezóně 2002-03 bylo v lize lig jen 11 ziskových klubů, 19 jich bylo v minusu. Celková ztráta – 273 miliónů dolarů!

V tomhle podnikat byl pořádný masochismus. Válečnou terminologií ruského vojáka řečeno: „Za námi je Moskva.“ Už nebylo kam couvat. Nebylo možné, aby nejlepší hráči vydělávali 10 miliónů dolarů ročně, přičemž drtivá většina majitelů si nepřišla ani na tuto sumu. Většina na hokej doplácela.

Od té doby se hodně změnilo. K lepšímu.

Aktuální zpráva ekonomického magazínu Forbes však nabízí vedle tradičního odhadu ceny jednotlivých klubů také velmi přesné odhady hospodářského výsledku a je to zase smutný pohled. Pouze šestnáct týmů skončilo v plusu, patnáct je za sezónu 2019-20 v červených číslech. Z toho devět zaznamenalo dvoucifernou ztrátu, což je o čtyři víc než v sezóně 2018-19.

Pár ziskových klubů a pak nic

Všechno souvisí se zkrácenou sezónou a absencí diváků v ochozech. Taková Tampa Bay znovu dokázala, že sportovní a ekonomické výsledky spolu vůbec nekorelují. Jeffrey Vinik zaznamenal ztrátu kolem 8 miliónů dolarů. Tady je na vině opravdu hlavně korona virus. Bez něj by totiž na dlouhé cestě pohárovými boji naplnil kasu mnohem výrazněji. Pro představu, posledním vítězům ze St. Louis a Washingtonu hodily jen tržby z play off kolem 20 miliónů dolarů.

Na druhé straně Montreal nebo Rangers pořád táhnou. Nejziskovější organizace „hodí“ majiteli za minulou sezónu kolem 87 miliónů. Dokonce i Toronto, pravděpodobně kvůli přebujelým nákladům (příjmy má na úrovni Rangers a Canadiens), je se ziskem o 30 miliónů níž.

Že výsledky jdou často proti ekonomickým ukazatelům, potvrzuje třeba Detroit. Pohled na tabulku vlastníka Mariana Illitche letos asi moc netěšil, pohled do výsledovky ano. Zisk +31,2 miliónů je dobrá náplast na mizernou sezónu. Stačí k tomu věrní fanoušci (Little Caesars Arena byla vyprodávána z 95,9%) a bláznivě neutrácet. Podobně Los Angeles Kings (+45,3 mil.).

Celkově byla liga pořád ve slušném plusu, který ovšem meziročně propadl o 68%. A velmi, velmi výrazně ho táhne několik klubů. Pětka nejvýnosnějších – Rangers, Toronto, Montreal, Chicago a Boston – se postarala o skoro čtvrtinu ligových tržeb a drtivou většinu zisku! Bez těchto pěti klubů by liga za loňský rok prodělala 50 miliónů! Nejztrátovější byli New York Islanders s výsledkem -37,9 mil, jež s nadějí vyhlíží sezónu 2021-22 a stěhování do nové arény v Belmont Parku na Long Islandu.

Duchové minulosti ožívají. Výhled do nadcházejícího ročníku nevěstí zlepšení. Naopak. „Organizace NHL budou čelit výzvě najít kreativní způsoby vyvážení dopadu korona epidemie,“ cituje Forbes montrealského bankéře Drew Dorweillera. „Jednou z možných strategií může být navýšení kapitálu prodejem minoritní části akcií drobných investorům.“

Trochu tvrdý, ale účinný způsob. Půjčíte si peníze na udržení podniku za to, že se jeho části vzdáte. Až bude zase líp, budete se o zisk dělit. Další možnost je přímá bankovní půjčka, k níž se uchyluje čím dál víc týmů. Celkové dluhy napříč ligou prý narostly ze 127 na 144 miliónů dolarů.

A bude hůř

Že je NHL k ostatním severoamerickým profi soutěžím chudou příbuznou, se po léta nemění. Pokud z televizních práv inkasuje klub NHL v průměru mezi 20-30 milióny (nejvíc Montreal s 50 mil.), průměrný klub National Football League má jen z TV práv za rok 260 miliónů! Průměrná hodnota klubu v NFL je rovněž úplně jinde - až desetkrát vyšší než u hokejistů.

Současná situace nicméně dolehla na všechny. Strategičtí plánovači NHL odhadovali pro právě skončenou sezónu příjmy 5,4 miliardy dolarů, ve skutečnosti to bylo jen 4,4 miliardy. Tohle hráčský escrow fond rozhodně nevykryje a stačit nebude ani na ztráty v příští sezóně. Zvlášť když se liga v létě zachovala k hráčům tak velkoryse a teď už nechce situaci vyhrocovat.

Jak píše Forbes: Hráči rozhodně obdrží víc než smluvených 50% HRR.

V příští sezóně propadnou příjmy ještě víc. Mnohem víc. Nůžky mezi oběma stranami se opět rozevřou. Možná podobně jako v roce 2004.

Share on Google+