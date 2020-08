Hráči po něm volali a teď ho mají. Pravé play off začíná úvodní čtveřicí zápasů

Po dlouhých měsících čekání je konečně tu. Play off jak ho známe z minulosti, na čtyři vítězné duely a s 16 nejlepšími týmy ve svém středu. Svou pouť za Stanley Cupem může některý z týmu odstartovat už dnes. Kdo se zvládl pro zásadní část sezony vyléčit, a koho naopak týmy postrádají?

21:00 Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets

Po roce se znovu potkávají ve stejné fázi vyřazovací části staří známí rivalové. Columbus v loňském play off vyřadil Tampu Bay v bleskovém čase, Bolts tak mají svému soupeři rozhodně co vracet.

Na odvetnou sérii se vcelku dobře naladili během přípravného kempu i následných zápasů ve skupině o umístění. Nejprve Tampa s čistým kontem v zádech utrápila Floridu, poté se jí povedlo shodným výsledkem 3:2 potopit i Washington s Bostonem. Zaváhání nastalo až v posledním utkání, kdy doposud neporažená Philadelphia udolala tým kapitána Stamkose výsledkem 4:1.

Právě lídr kabiny svému týmu schází už od restartu soutěže a nic nenasvědčuje tomu, že by mohl zápasový dres tento večer navléknout. Blíže nespecifikovaný problém má i český zadák Jan Rutta, který vynechal už zápas proti Flyers. Ba co víc, zranění ve spodní části těla momentálně řeší rovněž největší hvězda obrany Bolts Victor Hedman. Ten předčasně opustil předchozí duel a potvrzení jeho případného startu může přijít těsně před úvodním vhazováním osmifinále.

“Netušíme, jak dlouho bude jeho absence trvat, ale pokud vám vypadne finalista Norris Trophy, pochopitelně to díru v sestavě způsobí,” uznává trenér Jon Cooper v rozhovoru s novinářem Markem Mastersem. “Na druhou stranu... už jsme se museli se zdravotními problémy hráčů potýkat i v minulosti.”

Columbus se potřebuje zkoncentrovat po skvěle zvládnutém rozhodujícím duelu v kvalifikačním kole proti Torontu. Výsledek 3:0 jde z velké části za brankářem Joonasem Korpisalem, neboť dokázal zlikvidovat 33 střeleckých pokusů. To je pro Blue Jackets skvělá zpráva, zvlášť ve chvíli, kdy se zranil jejich náhradník Elvis Merzlikins, o jehož návratu kouč John Tortorella v současné chvíli nechce polemizovat a dá se u něj tedy očekávat delší pauza. Pozici dvojky do té doby obsadí Merlikinsův krajan Matiss Kivlenieks.

Nejisté je složení obranných dvojic. Pro rozhodující zápas předešlé série se dokázali vykurýrovat jak Ryan Murray, tak Zach Werenski, Columbus měl proto na soupisce sedm beků. Tím posledním v pořadí byl finský zadák Markus Nutivaara, bojující o místo v sestavě s Deanem Kukanem.

Naopak jistou pozici si během kvalifikačního zápolení zajistil mladík Liam Foudy, který v pátém klání oslavil svou premiérovou trefu v NHL. Byl to velmi speciální moment.

“Vyrůstal jsem jako fanoušek Maple Leafs, vždycky jsem se k nim hlásil. Hrát proti nim, porazit je, a dokonce vstřelit svůj první gól v NHL, to je něco, na co nikdy nemůžu zapomenout,” uvedl pro stránku 1st Ohio Battery.

23:30 Dallas Stars – Calgary Flames

Stars dokonale načasovali uzdravení členů své soupisky. Na led se dnes může vrátit brankář Ben Bishop, který ovšem v předchozích dvou utkáních skupiny o umístění absentoval. Nelze proto se stoprocentní jistotou tvrdit, že se postaví rovnou do modrého půlkruhu, kterému doposud panoval Anton Chudobin. Co se týče pozice startéra, trenérský štáb Dallasu je dle vyjádření hlavního kouče Ricka Bownesse v tuto chvíli rozhodnutý, avšak o jeho verdiktu se fanoušci dozví až při rozbruslení.

Rukavice znovu nasadí také prvotřídní centr Tyler Seguin, kterého ovšem restart soutěže nepotkal v ideálním rozpoložení. Po vynechaném přípravném utkání stihl jen dva bezbodové klání skupiny o umístění, načež se znovu vměstnal na listinu zraněných. Zápas proti St. Louis už odehrál i John Klingberg, kádr klubu ze státu Texas by tak měl disponovat plnou silou.

Žádné ztráty se však nepočítají ani na straně Calgary, minimálně úvodní zápas série tak může být nabídkou toho nejlepšího, co ze sebe oba kluby dokáží vymáčknout. Jako velmi atraktivní se jeví sledovat třeba výkony Sama Bennetta, který během série proti Jets povýšil do třetí formace a zaznamenal tři body (2+1), anebo zatracovaného Milana Lucice. Ten si zřejmě nastavil na klíčovou fázi ročníku hodně hlasitý budíček. Zvládl totiž bodovat v každém zápase kvalifikace.

Přesto najdeme ještě jednoho muže, který si pro sebe zcela “ukradl show”. Cam Talbot odchytal všechny mače předkola play off s úžasnou procentuální úspěšností v podobě 94,5 %. Český náhradník David Rittich momentálně své spoluhráče sleduje pouze za plexisklem a pokud Talbota neopustí forma nebo nepřijde nežádoucí zranění, nic se na tom nezmění ani v sérii proti Stars.

“Jakmile propadneme, náš brankář umí podržet,” řekl kouč Geoff Ward plátku Calgary Sun. “Během předchozího kola byl vůbec nejlepším hráčem týmu. V této fázi roku zkrátka potřebujete skvělého gólmana a on to splňuje. I když samozřejmě důležitou úlohu v tom hraje celková defenzivní práce mužstva.”

02:00* Boston Bruins – Carolina Hurricanes

Boston do prvního kola letošního play off vstupuje s nelichotivou bilancí v podobě čtyř porážek v řadě. Možná ještě větší ránu by však pro Bruins znamenala ztráta finské jedničky Tuukky Raska, který vynechal pondělní trénink. Podle informací novináře Joea Haggertyho však dokázal svůj problém vyřešit a nastoupí mezi tři tyče.

V ohrožení stále zůstává i elitní formace Bostonu. Z pondělního tréninku vypadl český střelec David Pastrňák. Tomu v této sezoně jen o vlásek unikla hranice 50 branek a 100 získaných bodů. V době uzávěrky textu nebylo zřejmé, zda do utkání s Carolinou zasáhne či nikoliv.

Hurricanes naopak mohou ve velkém slavit návrat jejich nejlepšího obránce Dougieho Hamiltona, který úvod kariéry v NHL strávil právě v dresu Bruins. Sedmadvacetiletý Kanaďan vynechal kompletní průběh kvalifikačního kola, nyní se ale zdá být v pořádku.

To ale neznamená, že by obranné trable týmu z města Raleigh definitivně končily. Dan Rosen na svém Twitteru uvádí informaci, která hovoří o nepravděpodobném startu Bretta Pesceho. Jisté není ani to, kdo z dvojice brankářů Reimer - Mrázek dnes dostane přednost. Hlavní kouč Rod Brind’Amour avizoval, že by rád dal v prvním kole play off šanci oběma maskovaným mužům.

04:30* Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks

Fanoušci Golden Knights konečně mohou oslavovat. Do jejich sestavy se totiž po nekončících slibech trenéra DeBoera skutečně vrací Max Pacioretty. Poté, co se před dvěma dny nastěhoval do hostitelské bubliny v Edmontonu, je nyní připraven na úvodní zkoušku. Po zranění však jeho výkon nemusí být optimální.

V brance dostává přednost Robin Lehner. Přestože Marc-André Fleury v minulosti vychytal tři Stanley Cupu, v rozhodování trenérské sestavy Vegas hrálo hlavní roli předchozí působení švédského gólmana v Chicagu. Ten by tak mohl znát své dnešní protihráče víc než dokonale.

Na straně Chicaga se tentokrát zdravotní patálie neočekávají. K dispozici tak budou i elitní hvězdy, mezi které se zcela jistě řadí i český šikula Dominik Kubalík, mladý centr Kirby Dach či dlouholetá opora Hawks Patrick Kane. Právě od něj ale kouč Colliton čeká lepší výsledky.

“Myslím si, že hrál dobře, ale zároveň doufám, že se ještě dokáže zlepšit v těch nejzásadnějších momentech,” sdělil Colliton NBC Sports.

