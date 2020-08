Hronek, Zadina a další. TOP 10 hráčů, kteří začnou sezonu v TELH

Lákadlo letošního ročníku Tipsport extraligy? Čeští hráči ze zámoří, kteří kvůli koronavirové pandemii odstartují sezonu v nejvyšší soutěži. Hokejoví fanoušci se tak mohou těšit na Filipa Hronka nebo Filipa Zadinu, na tuzemských stadionech se ale rozehrají i další známí hokejisté.

Filip Hronek (22 let, O, Mountfield HK)

Nějakou dobu se o tom spekulovalo, v pátek byla hvězdná posila oficiálně potvrzena. Pravděpodobně nejnadějnější zadák nastupující generace a budoucí lídr defenzivy Detroitu Red Wings začne sezonu v dresu mateřského Hradce Králové. Filip Hronek by měl v sestavě Mountfieldu plnit roli rozdílového hráče.

Filip Zadina (20 let, Ú, HC Oceláři Třinec)

Jedno střídání stačilo dvacetiletému šikulovi na to, aby se prosadil v dresu Třince. Filip Zadina se rozhodl pro Oceláře i s ohledem na to, že v klubu na pozici asistenta trenéra působí jeho otec Marek. Další prospekt Detroitu se při demolici Hradce blýskl dvěma góly a po zápase hlásil: „Myslím, že ten tým nemá chybu.“

Jakub Lauko (20 let, Ú, HC Energie Karlovy Vary)

Pro velký hokej ho vychoval Chomutov, Jakub Lauko však i kvůli finančním problémům Pirátů zvolil po návratu do Čech Karlovy Vary. A je pořádně hladový: minulý rok totiž hokejistu draftovaného Bostonem stíhala zranění, kvůli kterým na domácím šampionátu juniorů odehrál jen pár vteřin.

David Kaše (23 let, Ú, HC Energie Karlovy Vary)

Kromě Lauka se Energii podařilo zlanařit dalšího bývalého hráče Chomutova, dres západočeského celku oblékne i David Kaše. Třiadvacetiletý útočník loni nastupoval hlavně na farmě v týmu Lehigh Valley Phantoms, šest zápasů ale zvládl za Philadelphii mezi elitou. A proti svému bratru Ondřejovi pomohl k výhře premiérovým zásahem v NHL.

Josef Kořenář (22 let, G, HC Oceláři Třinec)

San Jose Sharks mají dlouhodobě problémy s gólmany. Na příležitost mezi třemi tyčemi u Žraloků zatím marně čeká Josef Kořenář. Dvaadvacetiletý brankář poslední dvě sezony chytal na farmě, v následujícím ročníku ale touží postoupit zase o něco výš. Pomůže mu k tomu angažmá v Třinci?

Radim Zohorna (24 let, Ú, BK Mladá Boleslav)

Na konci dubna obletěla média senzační zpráva: Radim Zohorna podepsal jednoletou smlouvu v NHL s organizací Pittsburgh Penguins. Nejmladší ze známého bratrského tria si na šanci v zámoří ještě počká a na startu sezony pomůže Mladé Boleslavi, kde se pokusí navázat na loňský ročník.

Lukáš Jašek (23 let, Ú, HC Oceláři Třinec)

Do Třince se po třech letech vrací další talentovaný útočník. Lukáš Jašek se uplynulé dva roky rval o šanci v NHL na farmě Vancouveru, na svůj premiérový start za Canucks ale zatím čeká. I přes svůj nízký věk má v extralize na kontě 132 startů, pro Oceláře by tak mohl být zajímavou posilou.

Matěj Chalupa (22 let, Ú, Mountfield HK)

Dalším hokejistou, který před nedávnem podepsal smlouvu v NHL, je Matěj Chalupa. Po dvaadvacetiletém útočníkovi sáhlo Chicago, rodák z Prahy se však před odletem do Ameriky rozehraje v Hradci. „Hrozně moc mě potěšilo, že si budu moct zase zahrát s klukama a nebudu muset jen trénovat do odletu za moře,“ zmínil Chalupa v rozhovoru pro hradecký web.

Jan Myšák (18 let, Ú, HC VERVA Litvínov)

Největší česká naděje nadcházejícího draftu a velký talent Litvínova odstartuje ročník 2020/21 doma na severu. Jan Myšák do zámoří odešel v lednu a v juniorské WHL se rozkoukal velmi rychle. Na další osud osmnáctiletého forvarda bude mít velký vliv draft, který se koná v říjnu. Vejde se Myšák do prvního kola?

Jiří Patera (21 let, G, Madeta Motor České Budějovice)

Na začátku července podepsal tříletý nováčkovský s Vegas Golden Knights, do zámoří se nyní ale chvíli nepodívá. Jiří Patera se tak znovu vrátí do Českých Budějovic, kde rok působil v mládežnických kategoriích. Loni zářil v juniorské soutěži WHL, teď by se na jihu mohl učit od Marka Čiliaka.

