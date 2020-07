Islanders posilují brankoviště. Sorokin má v kapse smlouvu na příští sezonu

Další z řady Rusů, na které National Hockey League dlouho čekala, je na cestě do zámoří. Islanders se konečně domluvili s talentovaným brankářem Iljou Sorokinem, jenž podepsal v New Yorku hned dva kontrakty.

Sorokin nejprve podepsal s Ostrovany jednoletý nováčkovský kontrakt, který platí ještě pro aktuální ročník nejlepší hokejové ligy světa. Isles jeho služeb ve vyřazovací části využít nemohou, nicméně tím umožnili ruskému brankáři, aby si v nadcházející sezoně platově polepšil.

Obě strany dlouho neotálely, vedení klubu v čele s generálním manažerem Louem Lamoriellem se s Iljou Sorokinem domluvilo na smlouvě pro ročník 2020/2021. V něm si jeden z nejlepších gólmanů posledních sezon KHL vydělá 2 miliony amerických dolarů.

„Chtěl přijít. Rozhodli jsme se spálit rok nováčkovského kontraktu, abychom byli schopni vyjednávat ve férové situaci vzhledem k jeho statusu, schopnostem a také faktu, že tu ještě nehrál,“ osvětlil obě smlouvy Lamoriello.

O Sorokinovi snili na Long Islandu již delší dobu. New York jej draftoval v roce 2014 z celkové 78. pozice a za tu dobu z něj vyrostl jeden z nejlepších gólmanů v Evropě. Letos se Ostrovanům konečně povedlo přivábit čtyřiadvacetiletého Rusa do NHL.

Je obdivuhodné, s jakým resumé do Severní Ameriky míří.

Rodák z Meždurečensku stihl za svou dosavadní kariéru vyhrát nejen titul mistra Kontinentální hokejové ligy, ale také zlato z olympijských her či hned tři bronzové medaile ze seniorských šampionátů.

Co se týče individuálního počínání, v roce 2019 se stal nejužitečnějším hráčem vyřazovací části KHL, poslední dvě sezony pak pokaždé zapsal nejvíce čistých kont ze všech maskovaných mužů v lize.

Loňský ročník, jenž byl předčasně ukončen kvůli koronavirové pandemii, zakončil s 93,5% úspěšností zákroků a průměrem 1,5 inkasované branky ve čtyřiceti startech za CSKA Moskva. To jsou bezesporu fantastická čísla, k nimž rovněž přispěla pevná obrana celku z hlavního města Ruska.

Sorokin je určitě hráč, kterého se vyplatí sledovat během jeho první sezony u Isles. Napodobí krajana Šesťorkina?

Zatím můžeme o jeho výkonech v nadcházející sezoně pouze spekulovat, nicméně jisté je to, že se mladý gólman připojí k Ostrovanům už brzy. S týmem by měl Sorokin vycestovat do Toronta a ačkoliv nebude moci chytat, měl by mu společný pobyt s novými spoluhráči pomoct v aklimatizaci.

