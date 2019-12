Jágrův nejlepší večer v NHL: Sedmi body zdemoloval Ostrovany a bál se o výplatu

Na den přesně před 20 lety prožil Jaromír Jágr v zámořské NHL vskutku mimořádnou noc. Den před Silvestrem hattrickem a čtyřmi asistencemi řídil drtivou výhru pittsburghských Tučňáků nad newyorskými Islanders 9:3. "Je až děsivé, co na ledě předvádí," smekl před ním spoluhráč Kip Miller.

66 bodů v 35 zápasech.

Tak velkolepě Jágr rozehrál sezonu 1999/2000, na jejímž konci pózoval s trofejemi Arta Rosse a Teda Lindsayho (tehdy ještě Lester B. Pearson Award).

Platil za krále NHL, na planetě tehdy nebylo lepšího útočníka. A ta předposlední noc druhého milénia byla dokonalým důkazem. Jágr nejprve proti Ostrovanům vlastnoručně otevřel skóre a pak už jen body na jeho kontě skákaly jako natankované litry na benzínce. Bodoval hlavně v přesilovkách. Penguins jich využili pět.

Hattrick kladenský patriot uzavřel svou typickou akcí, výjezdem z rohu na pravý kruh a prudkou střelou zápěstím. Jen se podívejte na video, díky němž si vybavíte desítky podobných momentů, kterými se Jágr (nejen) v NHL blýskl.

Nakonec jen jediný bod Jágrovi chyběl k vyrovnání klubového rekordu Maria Lemieuxe. "Jsem rád, že jsem si ho nepřipsal. Potřebuju dostat výplatu," culil se český šprýmař s narážkou na to, že Lemieux populární klub ze Steel City vlastnil.

Všech devět gólů od Pittsburghu inkasoval v té době mladičký Roberto Luongo. "Nic s tím nenaděláte. Občas holt věci nejdou tak, jak si přejete. Dominovali, dělali si na kluzišti, co se jim zlíbilo," krčil rameny.

O mnoho let později se s Jágrem sešli na Floridě a poté co se legendární forvard stal druhým nejproduktivnějším hráčem NHL všech dob, Luongo při krátké gratulaci žertoval: "Bez té spousty gólů, co jsem ti pustil, bys toho nedosáhl."

Možná tehdy "Bobby Lou" myslel i na 30. prosinec 1999. Probleskla mu v hlavě vzpomínka na večer, kdy byl Jágr k nezastavení.

"Víte, dostali jsme se do vedení o dva góly, pak jsme celou dobu o dvě, tři branky vedli, takže se nám hrálo snáze. Soupeř musel otevřít hru a my jsme z toho těžili," hodnotil Jágr své galapředstavení.

Do té doby nepředvedla slavná "68" lepší. O čtyři roky později, už v dresu Washington Capitals, rekordní výkon napodobila. Při výhře 12:2 nad Panthers za pouhých 14 minut ve hře Jágr stihl dva góly a pět asistencí.

