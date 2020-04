Jak Hrdina vyhrál Tučňákům Super Bowl. Říkali mu Jágrova chůva, v klíčovou chvíli ale zazářil na ledě

Vepředu čupřinu, vzadu ještěrky. Tak před časem popsal Jiří Hrdina účes mladičkého Jaromíra Jágra. Sešli se na začátku devadesátých let v Pittsburghu a starší z krajanů seznamoval talentovaného Kladeňáka se severoamerickým životním stylem. Říkali mu kvůli tomu Jágrova chůva. Své ale odvedl Hrdina také na ledě, památný je jeho heroický výkon z 15. dubna 1991.

Ďáblové z New Jersey měli Maria Lemieuxe a spol. na lopatě.

Vedli nad Penguins v semifinále Patrickovy divize 3:2 na zápasy a a hráli doma. V šestém duelu navíc Pittsburghu chyběla brankářská jednička Tom Barrasso. Mezi tři tyče musel debutant Frank Pietrangelo.



Byl to právě Kanaďan s italskými kořeny, kdo předvedl nejzázračnější kousek večera. To když slovenský virtuóz Peter Štastný stál před poloprázdnou klecí, vypálil a Pietrangelo na poslední chvíli máchl lapačkou.



Zachytil letící puk a dodal svému mužstvu víru. "Začali jsme věřit, že máme šanci zvítězit," vzpomínal později geniální centr Bryan Trottier.



A skutečně, Tučňáci si vybojovali rozhodující sedmý mač.



Zářil v něm opět Pietrangelo, který si připsal čisté konto. Hlavní hvězdou partie se ale stal tehdy třiatřicetiletý Pražák, kterého Penguins o pár měsíců dříve přivedli i kvůli Jágrovi.



Hrdina měl nadanému teenagerovi pomoct v cizím prostředí. Podobně jako to udělal v případě Roberta Reichela u calgarských Flames. Jágr byl do jeho příchodu psychicky dole, ztrácel se v tolik odlišném Novém světě.



Na Hrdinu kvůli tomu volali Jaromírova chůva. Nebral si to, rychle se s benjamínkem seznámil, padli si do noty. Oba měli a mají rádi legraci, stali se z nich nerozluční kumpáni.



Jágr začal na ledě, mnohdy ve společnosti Hrdiny, řádit. 15. dubna 1991 byl nicméně v hlavní roli jeho mentor.



Hrdina se poprvé v kariéře trefil v play off a rovnou z toho byl vítězný, postupový gól. Za záda Chrise Terreriho v kleci Devils navíc poslal ještě jeden puk. Dvěma trefami vyřídil New Jersey a poražení hořce litovali promarněné příležitosti.



"Podřízli jsme si pod sebou větev, když jsme Pittsburghu dovolili vyhrát zápas číslo 6," naříkal kouč Tom McVie.

"Místo toho, abychom je doma dorazili, dali jsme jim šanci a teď jsme venku," štvalo beka Kena Daneyka.

Jeho parťák z defenzívy Bruce Driver vše vystihl ještě přiléhavěji: "Měl jsem pocit, že máme sérii pod kontrolou a teď je všechno fuč. Bylo to buď, anebo. Když v hokeji rozhoduje jeden výsledek, je to jako hrát o Super Bowl. Jeden tým zvítězí, druhý prohraje. A oni dnes byli lepším týmem."

Byli. a lví podíl na tom měl Hrdina.

Poprvé skóroval už v sedmé minutě, když využil zaváhání ruské legendy Vjačeslava Fetisova. Ten se snažil vyhodit puk z obranného pásma, jenže trefil jen brusli svého dlouholetého parťáka Alexeje Kasatonova.

Hrdina proti nim tolikrát stál na mezinárodní scéně, kde jistili famózní útok Krutov, Larionov, Makarov. A teď jejich zaváhání využil v NHL.

Podruhé se prosadil fortelný útočník zkraje druhé třetiny. Jeden z asistentů? Jágr.

O pár týdnů později se už oba Češi radovali se Stanley Cupem. Jágr poprvé, Hrdina podruhé. Ani jeden naposledy.

