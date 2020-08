Jak je důležité míti McDavida. Kapitán Oilers sestřelil Chicago hattrickem

Mimořádným tahounem se mohou pyšnit v Edmontonu. Connor McDavid zatím v letošní vyřazovací části potvrzuje, proč se o něm hovoří jako o jednom z nejlepších hráčů naší planety.

První utkání série mezi Edmontonem a Chicagem se příznivcům Oilers nesledovalo lehce. Na straně Jestřábů využíval nepozorné obrany především Dominik Kubalík, jenž zaznamenal pět bodů, a výrazně se tak podílel na výhře Hawks 6:4.

McDavid dělal co mohl, když sám jeden gól vstřelil a na další dva přihrál. Ani to však kanadskému celku na první vítězství v sérii nestačilo.

A tak McDavid ještě přidal.

Ve druhém představení nahradil Mikea Smithe mezi třemi tyčemi finský kolega Mikko Koskinen. Vytáhlý gólman se ukázal v solidním světle, to hlavní se ovšem odehrávalo vepředu. Tam to řídil právě Connor McDavid.

Třiadvacetiletá hvězda se poprvé trefila hned po devatenácti vteřinách od úvodního střídání celého duelu, když se k ní dostala sražená střela. Nehlídaný kapitán Oilers neměl se skákavým pukem příliš problémů.

Na začátku páté minuty přidal druhý zásah. McDavid nabral rychlost, pláchnul Määttovi a bekhendem pokořil Crawforda.





„Je opravdu fantastické, co dokáže vytvořit s tou rychlostí. Je to elitní hráč, dělá to i v tréninku, takže to není překvapení. Když takhle vystoupí, dává nám to extra sebevědomí,“ obdivuje svého spoluhráče Ethan Bear.

„Jeho první dva góly vyslaly našemu týmu jasnou zprávu, že on je tu, aby hrál,“ dodává lodivod celku z Alberty.

Hattrick zkompletoval ve druhém dějství. Kanaďanovi tentokráte přálo i štěstí, když se jeho pas na Leona Draisaitla odrazil od brusle Duncana Keitha až do sítě. Přítomní organizátoři dokonce vhodili na led několik čepic.

Kredit si zaslouží rovněž Ryan Nugent-Hopkins, jenž se podílel asistencí na všech třech gólech svého kolegy. Oba dva mají na svém kontě za dvě utkání už šest kanadských bodů a zatím vládnou produktivitě play-off.

Bitva o mečbol se odehraje ve čtvrtek 6. srpna od 04:30 středoevropského času.

