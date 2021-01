Jak se z nenápadného obránce stala legenda Canucks? Edler začíná svou patnáctou sezonu

Obránce Alexander Edler bude už patnáctou sezonu pro obranu Vancouveru Canucks nepostradatelnou stálicí. Kanadský tým si švédského zadáka vybral až ve 3. kole draftu 2004, této volby však určitě nelituje. Pokud mnohonásobnému reprezentantovi Tre Kronor vydrží forma a zdraví, tak by už v sezoně 2021/2022 mohl zaútočit na tisící start v základní části NHL.

Alexander Edler je mnohými hokejovými experty považován za typický produkt obranných řad švédského hokeje uplynulých let. Zdobí jej vysoká postava, kvalitní bruslení, práce s kotoučem, podpora ofenzívy a jistá práce v defenzívě.

To je výčet obránce, který v dubnu oslaví pětatřicáté narozeniny. V loňské sezoně byl i díky svým patnácti kladným bodům ve statistice +/- jedním z nejlepších hráčů Vancouveru.

Z rodného Östersundu, 50 tisícového městečka ve Švédsku, které je ve světě známo převážně díky lyžařským nebo biatlonovým závodům, se dostal do juniorského týmu celku Jämtlands. Trenéři si jeho dobrých výkonů všimli hned, v průběhu sezony 2003/2004 jej vytáhli do prvního týmu, který hrál soutěž Division 1. Edler tam zaujal a i díky čtyřiadvaceti odehraným zápasům v áčku pokukoval po draftu.

Povedená sezona zaujala i skauty za mořem. Edler byl nakonec vybrán Vancouverem Canucks na 91. pozici v draftu. Jen krátce pro představu, těsně před něj se dostali i čeští hokejisté Radek Meidl, Jakub Šindel nebo Zdeněk Bahenský, žádný z nich to však až do NHL nedotáhl.

Hráči, kteří jsou draftováni až ve třetím kole, se do kádrů týmů NHL dostat mohou, jednoznačným pravidlem to však nebývá. Edler se sice v sezoně následující vrátil do juniorské ligy, ovšem tentokrát už nastupoval v dresu slavného MODO Hockey. Tehdy si připsal 23 kanadských bodů a hned 40 kladných čísel ve statistice +/-. Stal se nejproduktivnějším obráncem soutěže.

Další sezonu, ročník 2005/2006, už strávil v zámoří. Ve WHL odehrál v barvách Kelowny Rockets 62 zápasů s bilancí 13 gólů a 40 asistencí. Povedený start v zámořském hokeji mu pomohl i do reprezentace. Na MS juniorů, které se hrálo shodou okolností ve Vancouveru, sice Švédové do bojů o medaile nezasáhli, Edler však tehdy nemohl tušit, že právě v tomto městě stráví dalších 15 let své kariéry.

V následujícím roce poprvé okusil NHL a při svých 22 odehraných zápasech dokonce dokázal vsítit branku. V téže sezoně odehrál ještě 49 utkání na farmě v Manitobě, avšak v jejím dresu se poté objevil už pouze dvakrát.

První kompletní sezona v barvách Canucks dopadla pro Edlera dobře, sbíral vesměs plusové body. Kanadských bodů měl na kontě 20, dostal se do sestavy hvězdných nováčků NHL a navíc si vybojoval pozvánku do seniorského národního týmu na mistrovství světa v Québecu a Halifaxu v roce 2008.

191 centimetrů vysoký zadák šel každým rokem nahoru. Starty za Vancouver mu přibývaly stejně jako jeho herní vytížení. V sezoně 2010/2011 dokráčel s Kosatkami až do finále NHL, ale v sedmém zápase se musel sklonit Bostonu. Tak blízko Stanley Cupu ještě Alexander Edler nikdy nebyl.

Zklamání z nezisku nejcennější trofeje jej však mohlo alespoň částečně opustit v roce 2013, kdy po konci Vancouveru v play-off odletěl na domácí MS, které se konalo ve Stockholmu. Cesta to pro něj zbytečná nebyla, po finálovém střetnutí se Švýcarskem mohl Alexander Edler na svůj krk pověsit medaili pro mistra světa.

O necelý rok později se však stálice Vancouveru už s poměrně lukrativním kontraktem musela znovu sklonit soupeři ve finále. Švédsko v Soči na zlato z Olympijských her nedosáhlo, ve finále podlehlo Kanadě.

Vancouver hrával na začátku Edlerova působení na čele soutěže. Mezi lety 2013 až 2019 se však dostal do play-off jen jednou. Edlera navíc často doháněly zdravotní trable, ale v každé sezoně stihl odehrát minimálně 50 zápasů.

V loňské sezoně ukázal, že i ve čtyřiatřiceti letech je platným hráčem. Na ledě strávil v průměru necelých 23 minut a k tomu si připsal 33 kanadských bodů za 5 branek a 28 asistencí. V dresu Vancouveru už stihl odehrát 873 zápasů v základní části a dalších 82 duelů v play-off. V historické tabulce Canucks v počtu odehraných zápasů se řadí na šesté místo, už nyní je však nejdéle sloužícím bekem v historii klubu. Na muže, jenž byl draftován až ve třetím kole, opravdu skvělá kariéra.

Po této sezoně Edlerovi skončí smlouva, díky které si vydělává 6 milionů dolarů ročně. Jestliže udrží stejnou výkonnost, o práci v NHL se bát nemusí. Navíc blížící se tisíci start v jednom dresu může být pro něj i pro Vancouver velkým lákadlem k dalšímu podpisu.

