Jak znovu rozběhnout soutěž? Crosby s Ovečkinem by šli rovnou do play-off

Zatím není jasné, kdy se znovu vrátí na scénu National Hockey League, a tak nezbývá než spekulovat, jakým způsobem se soutěž znovu rozběhne, až bude ta možnost. Na toto téma se vyjádřilo i několik jmen z řad hráčů.

Skočit rovnou do tradiční vyřazovací části, dohrát ve zkráceném formátu základní část, či nechat postoupit více mužstev a upravit formáct vyřazovací části? Ve hře je hned několik řešení, jak letošní ročník nejlepší hokejové ligy světa dohrát.

Jaká možnost se však nejvíce líbí samotným hráčům?

„Samozřejmě byste chtěli hrát co nejvíce zápasů, ale nevadilo by mi začít vyřazovací částí,“ nechal se slyšet kapitán Penguins Sidney Crosby.

Právě Pittsburgh je aktuálně v pozici, kdy by do play-off postoupil. Pens mají na svém kontě po devětašedesáti odehraných duelech šestaosmdesát bodů, což jim zaručuje třetí místo v Metropolitní divizi.

Tučňáci by navíc postoupili do vyřazovací části již počtrnácté v řadě, což je nejdelší aktivní série ze všech celků NHL.

K situaci se vyjádřil také ruský ostrostřelec Alex Ovečkin. „Čím více zápasů odehrajeme, tím lepší to bude pro naše fanoušky a pro týmy, které se snaží dostat se do play-off.“

Během videohovoru došlo také na odlehčení situace, když se sešli bratři Jordan a Marc Staalovi. „Zapomeňte na Rangers, prostě začněte hned play-off,“ usmíval se mladší z dvojice, hájící barvy Caroliny. „Můžete spekulovat, snažit se rozhodnout, co je fér, ale vždy tu bude někdo, koho to naštve. Cokoliv se schválí, tak doufám, že to bude nejlepší pro Canes.“

Svůj pohled na věc přidali i zástupci týmů, které by se za normálních okolností letos vyřazovacích bojů nezúčastnili. „Možné play-off pro jednatřicet týmů? To se mi líbí, dát nám možnost si zahrát zápasy, které něco znamenají,“ líčí obránce Devils P.K. Subban.

Je třeba ale dbát i na zdraví hráčů. Nick Foligno z Columbusu se obává, že posunutí sezony na léto a tím pádem zkrátit přestávku před následujícím ročníkem by mohlo ohrozit zdraví mnoha ligových hvězd, na které kluby spoléhají při dlouhé cestě play-off.

