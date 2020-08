Jaro, je to na tobě. Brankář Bostonu stojí před životní výzvou

Ať už si o kroku Tuukky Raska myslíte cokoli, jednu věc uznávají i ti, co pro něj mají pochopení. Načasování tak závažného rozhodnutí rozhodně nebylo šťastné. Do mimořádného postavení se tím dostal Jaroslav Halák a vlastně i jeho nynější záskok Dan Vladař. Ona maskovaní muži postoupili o stupínek výš. Zvládne slovenský gólman nastalou situaci?

Ta je tím závažnější, že jde o všechno. Není čas na cokoli si zvykat. Je nutné odvádět sto procent a je nutné je odvádět právě teď! Rask odkázal Halákovi v sérii s Carolinou stav 1:1. To je vše.

Pětatřicetiletý Slovák je obecně považován za jednu z nejlepších dvojek v NHL. Dost možná úplně nejlepší. Svůj první zápas zvládnul, vyhrál ho 3:1. Jediný gól ale padnul po jeho fatální chybě. Jinak přidal 29 zákroků a všichni doufají, že přidá hromady dalších. Boston totiž chce dojít daleko!

Když nebudeme počítat prohru s Philadelphií ze skupiny o umístění, vstupuje devítka draftu 2003 do play off se zkušeností třiceti pohárových startů, bilancí 13:15, průměrem obdržených branek 2,38 a procentem úspěšnosti zákroků 92,4. V základní části jich nastřádal 520, z nichž 272 vyhrál při průměru 2,48 a úspěšnosti 91,6.

Regulérním jedničkou pro play off byl v kariéře dvakrát – v Montrealu 2010 a u Ostrovanů 2015. V sedmi zápasech roku 2015 nestačil na Washington, průměr obdržených branek měl 2,3 a úspěšnost zákroků 92,6. O pět let dřív dostal přednost před Careym Pricem, skončil s bilancí 9:9 a čísly 2,55 a 92,3. Za vypíchnutí stojí 53 zákroků v šestém zápase prvního kola s Capitals.

Jelikož mu Price od příští sezóny uzmul místo jedničky, odešel Halák do St. Louis, kde strávil tři a půl sezóny. V play off dostal šanci jen dvakrát v roce 2012, kdy kryl záda Brianu Elliottovi.

Po krátké zastávce ve Washingtonu a čtyřech letech na Long Islandu se jako volný agent připojil v létě 2018 k Bostonu Bruins, kde nyní dokončuje druhou sezónu. V základní části zde odchytal 71 utkání, z nichž 41 vyhrál. Průměr inkasovaných gólů 2,36, úspěšnost zákroků 92,1. Letos získal s Raskem William Jennings Trophy za nejnižší průměr inkasovaných branek.

Loni jej Rask nepustil při finálové jízdě do branky ani na minutu. Letos je od třetího duelu série s Carolinou brankoviště úplně jeho. Kdyby nemohl, musel by do branky dvaadvacetiletý Daniel Vladař. Kladenský odchovanec a juniorský reprezentant ČR ovšem dosud sbíral za mořem zkušenosti výhradně na farmě v AHL a ECHL.

Jaro Halák má v pětatřiceti letech relativně dost zkušeností, i tak ale čelí nečekané výzvě. Jak se s ní popere, bude pro Boston klíčové. Mužstvo má ty nejvyšší ambice a bez spolehlivého gólmana dnes Stanley Cup vyhrát nelze.

