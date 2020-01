Je to hráč s rodokmenem šampióna, věří Frolíkovi v Buffalu

Nebyla to přímá směna, ale výsledek je takový. Buffalo obětovalo obránce a získalo útočníka. Zadák Marco Scandella se stěhuje do Montrealu, odkud přišla Sabres čtvrtá volba v draftu. Tu obratem poslali do Calgary a získali za ní Michaela Frolíka. Český útočník, který si na mistrovství světa skvěle rozuměl s Jakubem Voráčkem, tak načíná svou pátou štaci v NHL.

Pokud jde o Calgary, záměr byl jasný. Flames získali pod platovým stropem 4,3 miliónu dolarů, čímž si uvolnili ruce k eventuálnímu posílení kádru před únorovou uzávěrkou přestupů.

Co získalo Buffalo? Z ekonomického hlediska nic zvláštního. Zbavilo se obránce se 4 miliónovou stropovou zátěží, získalo útočníka o 300 tisíc dražšího. Oba hrají poslední rok kontraktu. Podstatnější by mělo být sportovní hledisko.

Frolík neohromuje produktivitou, jeho předností je všestrannost a spolehlivost. „Líbí se nám jeho hra pět na pět, v tomhle je hodně silný. Taky je to hráč s rodokmenem šampióna. Už si zahrál play off, vyhrál Stanley Cup,“ připomíná Čechovu minulost generální manažer Jason Botterill.

Nikoho asi nepřekvapí, že se od jednatřicetiletého defenzivně laděného útočníka čeká také plné nasazené do hry v početní nevýhodě. „Posledních pár týdnů hrajeme docela dobře pět na pět, ale naše speciální formace se musí zlepšit. Michael nám po svém příchodu pomůže s oslabením,“ vysvětlil Botterill o přestávce čtvrtečního utkání s Edmontonem.

Dokonalý profesionál

Frolík se stěhuje z Kanady, což znamená vyřizování vízových formalit. Generální manažer proto nepočítá s jeho příletem na páteční trénink, do hry se zřejmě nedostane ani v sobotu proti Floridě. Debut za nový tým je nejpravděpodobnější až v dalším duelu, ve čtvrtek v St. Louis.

Velkým důvodem, proč je kladenský odchovanec součástí organizace Sabres, je trenér Ralph Krueger. Bývalý hlavní kouč švýcarského nároďáku a člen realizačního týmu reprezentace Kanady zná Frolíka dobře z reprezentačních akcí. Pochopitelně si je také vědom, že byl součástí vítězného týmu Chicaga v roce 2013. „Vyhrál Stanley Cup, přinese mentorství a charakter, čímž nám pomůže zpevnit naší hru. Jsme rádi, že ho tady máme,“ řekl Krueger.

Ve špatném nebudou na Frolíka vzpomínat ani v Calgary, kde zanechal dojem profíka. „Někdy slyšíte ‚dokonalý profesionál‘,“ poklonil se zkušenému Čechovi generální manažer Flames. „Je to chlap, který přicházel do práce každý den a odvedl si svoje. Excelentní spoluhráč, vždycky s úsměvem na tváři. Skvělý chlap na pokec.“

„Pokud se jako mladý kluk rozkoukáváte v tomhle byznysu, sledujte Frolíka. Jak se o sebe stará, jak maká každý okamžik na ledě. V nasazení nikdy nepoleví. Je potěšením mít ho vedle sebe,“ vzkázal do Buffala Brad Treliving.

