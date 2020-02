Je to sen, básnil Kaut. První gól v NHL věnoval mámě

Stál vedle sličné reportérky a ani hustý vous na jeho tváři nedokázal zakrýt, jak zeširoka se usmívá. Martin Kaut byl nadšený, v sedmém nebi. Právě ho vyhlásili hlavní hvězdou večera, poté co dal proti Buffalu svůj premiérový gól v NHL. Z ochozů mu tleskla i maminka. "Ten gól je pro tebe," vzkázal jí český hokejista ve službách Colorada.

Před týdnem debutoval v NHL, v sobotu zaznamenal první bod a teď slaví také úvodní trefu. Skvělé časy pro odchovance Žďáru nad Sázavou a bývalou hvězdičku extraligových Pardubic.



Bídný vstup do sezony, kdy nejprve desetkrát za sebou nebodoval a poté laboroval s otřesem mozku, je rázem zapomenut, chmury rozehnány. "Tohle je sen. Snil jsem o této chvíli a jsem moc rád, že se to opravdu povedlo," básnil dvacetiletý forvard, který zaujal nejen fanoušky Avalanche kvalitním bruslením, zápalem pro hru i dravostí.



Právě dravost se mu vyplatila ve druhé třetině čtvrtečního mače se Šavlemi.



Probil se před branku a pohotově dorazil střelu Vladislava Kameněva za záda amerického gólmana Cartera Huttona.

Následovala bouřlivá oslava. "Že to bylo moc? Podle mě ne, takhle budu slavit vždycky," povídal později. Už se suššími vlasy. Ty mu polil u střídačky na oslavu jeho trefy coloradský kapitán Gabriel Landeskog.

"Tu branku věnuji mámě, je dnes tady na tribuně. Hádám, že budeme maličko slavit," dodal Kaut v zaplněné Pepsi Center.

Do prvního týmu Laviny ho vystřelila série zranění, která postihla coloradskou kabinu. Mimo je Mikko Rantanen, Nazem Kadri, Andre Burakovsky či Matt Calvert. Další Čech Pavel Francouz zase těží z absence německého konkurenta Philippa Grubauera a válí mezi třemi tyčemi.

Congrats on your first NHL goal, Martin Kaut!#GoAvsGo pic.twitter.com/SJUUkLkTSn